Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους μέλος υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν η Χεζμπολά και οργάνωση προσκείμενη σ’ αυτήν, με το σιιτικό ένοπλο κίνημα να ανακοινώνει πως ανταπέδωσε εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η Χεζμπολά, παράταξη πιστή στο Ιράν, σύμμαχος της Χαμάς, ανταλλάσσει στην πράξη καθημερινά πυρά με τον ισραηλινό στρατό.

«Ισραηλινό drone στοχοποίησε ασθενοφόρο (...) Μέλος ομάδας άμεσης βοήθειας σκοτώθηκε και άλλο ένα τραυματίστηκε» στη Νακούρα, κοινότητα στα σύνορα με το Ισραήλ, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το κέντρο επιχειρήσεων της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας, οργάνωσης συνδεόμενης με τη Χεζμπολά.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε επίσης ότι «ισραηλινό drone στοχοποίησε ασθενοφόρο της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας στη Νακούρα».

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας γνωστοποίησε αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Άντλουν, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Σύμφωνα με το ANI, ισραηλινό drone έπληξε σπίτι το οποίο «καταστράφηκε ολοσχερώς».

Με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πως αεροσκάφος του έπληξε «στρατιωτική υποδομή» στη Νακούρα, όπου «εντοπίστηκε δραστηριότητα τρομοκρατικού πυρήνα». Έκανε ακόμη λόγο περί αναχαίτισης drone προερχόμενου από τον Λίβανο.

Η Χεζμπολά ανέφερε πως μέλη της εκτόξευσαν «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα» εναντίον του βόρειου Ισραήλ «σε ανταπόδοση για την επίθεση» στη Νακούρα, ενώ ανέλαβε επίσης την ευθύνη για άλλες επιθέσεις χθες Παρασκευή, κυρίως με drones και πυραύλους.

Τόνισε πως δυο μαχητές της σκοτώθηκαν, χωρίς να διευκρινίσει πού. Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολά ανέφερε πως το ένα από τα θύματα σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στην Άιν Κάνα, περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στον Λίβανο Ιμράν Ριζά δήλωσε «συγκλονισμένος» για το γεγονός ότι «έγινε στόχος ασθενοφόρο». «Έχουν χάσει τη ζωή τους είκοσι εργαζόμενοι σε υγειονομικές υπηρεσίες από την 8η Οκτωβρίου», υπογράμμισε μέσω X.

Σε σχεδόν οκτώ μήνες εχθροπραξιών, έχουν σκοτωθεί περίπου 450 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές, αλλά και 80 και πλέον άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στα θύματα συγκαταλέγονται είκοσι γιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς, ανάμεσά τους δέκα εργαζόμενοι της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας.

Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί 14 στρατιωτικοί και 11 πολίτες αφότου άρχισαν οι ανταλλαγές πυρών, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Στα τέλη Μαρτίου, ο ΟΗΕ στηλίτευσε τις «απαράδεκτες» επιθέσεις από το ξέσπασμα των συγκρούσεων εναντίον εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας στον Λίβανο, αρκετές από τις οποίες συνδέονται με πολιτικές παρατάξεις.

Τη Δευτέρα, πλήγμα αποδοθέν στο Ισραήλ από λιβανικά ΜΜΕ έβαλε στο στόχαστρο μοτοσικλέτα μπροστά σε νοσοκομείο που διαχειρίζεται η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας στην Μπιντ Τζμπάιλ, στον νότιο Λίβανο. Δυο άμαχοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Το λιβανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταγγελία εναντίον του Ισραήλ, η οποία αφορά βομβαρδισμό τον Μάιο με στόχο όχημα κατά την οποία τραυματίστηκαν μαθητές επιβαίνοντες σε λεωφορείο διερχόμενο από το σημείο.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολά, στην επίθεση σκοτώθηκε μαχητής της.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την επιδρομή «παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» κι απαίτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας να «καταδικάσει τις απευθείας, εσκεμμένες και επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων».

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε χθες —για πρώτη φορά— ότι μαχητές της παράταξής του είναι σε θέση να διεισδύσουν στο βόρειο Ισραήλ, αλλά δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

