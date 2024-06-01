Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόσκληση στον Νετανιάχου να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Η πρόσκληση εστάλη από τους οι τέσσερις ηγέτες των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Κογκρέσο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκλήθηκε από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας του αμερικανικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον.

«Τασσόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας, ειδικά αυτή τη στιγμή που η Χαμάς συνεχίζει να κρατά αιχμαλώτους αμερικανούς και ισραηλινούς πολίτες και οι ηγέτες της θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρει επιστολή προς τον κ. Νετανιάχου που υπογράφουν οι τέσσερις ηγέτες των δυο σωμάτων του Κογκρέσου και δημοσιοποίησε ο κ. Τζόνσον μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κογκρέσο Νετανιάχου αμερικανικό κοινοβούλιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark