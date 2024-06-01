Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκλήθηκε από τους τέσσερις ηγέτες του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς, να απευθύνει ομιλία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας του αμερικανικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον.

«Τασσόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας, ειδικά αυτή τη στιγμή που η Χαμάς συνεχίζει να κρατά αιχμαλώτους αμερικανούς και ισραηλινούς πολίτες και οι ηγέτες της θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρει επιστολή προς τον κ. Νετανιάχου που υπογράφουν οι τέσσερις ηγέτες των δυο σωμάτων του Κογκρέσου και δημοσιοποίησε ο κ. Τζόνσον μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

