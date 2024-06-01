Θρίλερ στα Λιόσια: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός άνδρα - Προσήχθη και εξετάζεται ο γιος του

Απανθρακωμένη σορό άνδρα, πιθανότατα ηλικιωμένου, εντόπισε λίγο μετά τις 10 εχθές το βράδυ, η αστυνομία σε αυλή σπιτιού στα Λιόσια, επί της οδού Αγαμέμνωνος.

Αρχικά προσήχθη ο 59χρονος γιος του ηλικωμένου, ο οποίος - σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στις αρχές ότι, ο πατέρας του πέθανε και ο ίδιος τον έκαψε καθώς δεν είχε χρήματα για να τον θάψει.

Η προσαγωγή μετατράπηκε στη συνέχεια σε σύλληψη για οπλοκατοχή και απόκρυψη νεκρού, ενώ αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Οπως έγινε γνωστό, την αστυνομία ειδοποίησαν γείτονες, λόγω της έντονης δυσοσμίας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

