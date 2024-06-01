Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη νότια Γερμανία - Σε επιφυλακή για πλημμύρα

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή Μεκενμπόιρεν της Βάδης - Βυρτεμβέργης, ενώ η περιφέρεια Γκίντσμπουργκ στην Βαυαρία κηρύχθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και της επαπειλούμενης πλημμύρας.

«Η κακοκαιρία που έχει ανακοινωθεί εδώ και μέρες για εκτεταμένη περιοχή της νότιας Γερμανίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη νοτίως του Δούναβη κι εξαπλώνεται βορειότερα», εξήγησε εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τόνισε ότι ισχύουν τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Προσοχή και ετοιμότητα για πιθανές επιχειρήσεις των αρχών συνιστά το πυροσβεστικό σώμα, που ζητεί οι πολίτες να μην κοιμηθούν απόψε σε υπόγεια.

Εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο, ειδικά υπαίθριες, ήδη ανεστάλησαν.

Ο περιφερειάρχης του Γκίντσμπουργκ Χανς Ράιχαρτ κήρυξε την περιοχή σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες σε παρακείμενες περιοχές.

Σε χώρους κατασκήνωσης και αναψυχής στους ποταμούς Γκουντς, Κάμελ και Μίντελ γίνονται ήδη εσπευσμένες απομακρύνσεις, ενώ στην γειτονική πόλη Λαϊπχάιμ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας έργα ύδρευσης στον Δούναβη. Το νερό παρέχεται προσωρινά από άλλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, αλλά οι πολίτες έχουν ενημερωθεί να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό, καθώς η παροχή πόσιμου νερού ενδέχεται προσωρινά να διακοπεί.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ήδη συνεργεία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας.

Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, 1.300 άνθρωποι που ζουν κοντά στην λίμνη Κωνσταντία (Μπόντενζεε) καλούνται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, λόγω του σοβαρού κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό Σούσεν τις επόμενες ώρες. «Πρόκειται για σύσταση και όχι για οδηγία εσπευσμένης απομάκρυνσης», διευκρινίστηκε από την κοινότητα και ανακοινώθηκε ότι έχει στηθεί προσωρινή εγκατάσταση υποδοχής σε κέντρο εκπαίδευσης της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

