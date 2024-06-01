ΟΗΕ: Περισσότερα από 600 παιδιά έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να δώσει το πράσινο φως για τη χρήση αμερικανικών όπλων εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός ρωσικού εδάφους στα βορειο-ανατολικά σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας, η Συντονίστρια του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, Ντενίζ Μπράουν ανέφερε ότι η τελευταία ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο σκότωσε και τραυμάτισε πολίτες.

«Οι συνάδελφοί μας στην ανθρωπιστική βοήθεια αναφέρουν ότι τα επανειλημμένα χτυπήματα στην ίδια περιοχή επηρέασαν και τις προσπάθειες διάσωσης» δήλωσε η κ. Μπράουν.

Οι εργαζόμενοι στον χώρο της ανθρωπιστικής βοήθειας παρείχαν ουσιαστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων υλικών επείγουσας επισκευής, τροφών και αναψυκτικών για τους πληγέντες, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη. Οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι απομακρύνθηκαν περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι από την περιοχή του Χάρκοβο, λόγω των έντονων μαχών κοντά στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η κ. Μπράουν τόνισε ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο Χάρκοβο και σε άλλα μέρη της χώρας συνεχίζει να καταστρέφει τις ζωές οικογενειών, καθιστώντας τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας ακόμη πιο κρίσιμες και δύσκολες.

Σύμφωνα με στοιχεία που επαληθεύτηκαν από το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, περισσότερα από 600 παιδιά έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη την Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ περισσότερα από 1.400 έχουν τραυματισθεί.

«Ωστόσο, ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανό να είναι πολύ μεγαλύτερος», αναφέρουν διπλωματικές πηγές στον ΟΗΕ. «Σε κοινότητες πρώτης γραμμής, τα παιδιά έχουν περάσει περίπου τέσσερις έως επτά μήνες σε καταφύγια βομβών τα τελευταία δύο χρόνια» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

«Με περισσότερα από 200 σχολεία να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί το 2024, αλλά και με τον εκτοπισμό των παιδιών, η εκπαίδευση στη χώρα απειλείται. Η πρόσβαση στην υγεία και στον εμβολιασμό έχει επίσης επηρεαστεί σοβαρά» πρόσθεσε η κ. Μπράουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

