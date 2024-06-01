Τουρκία: Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν για τη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο ομόλογός του των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν τηλεφωνικά την πιο πρόσφατη πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που υποβλήθηκε στη Χαμάς, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν προχθές Πέμπτη στην Πράγα, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του NATO.

Σύμφωνα με τις τουρκικές διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προσπάθειες να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η λύση των δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι συρράξεις σε αφρικανικές χώρες.

Ακόμη, η Τουρκία εξέφρασε τις θέσεις της για τις εξελίξεις στη Συρία, ενώ συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη συμμαχία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του NATO στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

