Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ διεμήνυσε σήμερα Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν μπλοφάρει όταν μιλάει για την πιθανότητα χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, και ότι η σύγκρουσή της με τη Δύση μπορεί να εξελιχθεί σε γενικευμένο πόλεμο.

«Η Ρωσία θεωρεί ότι όλα τα όπλα μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί η Ουκρανία ελέγχονται ήδη άμεσα από στρατιωτικούς χωρών του ΝΑΤΟ. Δεν πρόκειται για στρατιωτική βοήθεια, είναι συμμετοχή σε έναν πόλεμο εναντίον μας», υποστήριξε ο Μεντβέντεφ.



«Και τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν casus belli (αιτία πολέμου)».



«Πριν από μερικά χρόνια», στο ΝΑΤΟ «επέμεναν ότι η Ρωσία δεν θα έμπαινε σε ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση με «το καθεστώς Μπαντέρα» (Κίεβο), για να μην συγκρουστεί με τη Δύση. Λάθος υπολογίσανε. Γίνεται πόλεμος».

«Η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μπορεί επίσης να υπολογιστεί εσφαλμένα. Αν και αυτό θα ήταν μοιραίο λάθος Όπως πολύ σωστά σημείωσε ο Πρόεδρος της Ρωσίας, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολύ υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα» αναφέρει απειλητικά σε ανάρτησή του στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ο Μεντβέντεφ. «Όλος ο στρατιωτικός τους εξοπλισμός και οι ειδικοί που πολεμούν εναντίον μας θα καταστραφούν τόσο στο έδαφος της πρώην Ουκρανίας όσο και στο έδαφος άλλων χωρών, εάν εκτελεστούν χτυπήματα από εκεί κατά του ρωσικού εδάφους».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η Μόσχα δεν εκφοβίζει ή κάνει «πυρηνική μπλόφα».

«Η τρέχουσα στρατιωτική σύγκρουση με τη Δύση εξελίσσεται σύμφωνα με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Επομένως, σήμερα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη μετάβαση της σύγκρουσης στο τελικό της στάδιο».



Ο αντιπρόεδρος σήμερα του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας έκανε το παραπάνω σχόλιο μετά την χθεσινή δήλωση Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέτρεψε σιωπηρά στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει όπλα που του προμήθευσαν οι ΗΠΑ εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός της Ρωσίας που υποστηρίζουν μια επίθεση κατά της βορειοανατολικής ουκρανικής πόλης Χάρκοβο.



