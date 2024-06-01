Αισιόδοξος ο Αντόνιο Γκουτέρες η πρόταση του Ισραήλ να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναφέρθηκε στην πρόταση του Ισραήλ στη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας που παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ) από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Για μήνες ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες πιέζει για κατάπαυση του πυρός, πλήρη και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Ο Γενικός Γραμματέας ελπίζει ότι (η πρόταση) θα οδηγήσει σε συμφωνία των μερών για διαρκή ειρήνη», είπε ο κ. Ντουζαρίκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

