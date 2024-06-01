ΕΕ: «Ρεαλιστική» η πρόταση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε χθες Παρασκευή τον κατ’ αυτήν «ρεαλιστικό» ισραηλινό οδικό χάρτη για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος παρουσιάστηκε νωρίτερα από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κρίνοντας πως προσφέρει «αληθινή ευκαιρία» για τον τερματισμό του πολέμου, που οδεύει να συμπληρώσει οκτώ μήνες την επόμενη Παρασκευή.

«Συμφωνώ ολόψυχα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάιντεν ότι η τελευταία πρόταση προσφέρει αληθινή ευκαιρία να κινηθούμε προς το τέλος του πολέμου και των δεινών των αμάχων στη Γάζα. Αυτή η προσέγγιση τριών βημάτων είναι ισορροπημένη και ρεαλιστική. Χρειάζεται τώρα να υποστηριχθεί από όλα τα μέρη», σχολίασε η πρόεδρος της Κομισιόν μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

