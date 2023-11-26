Από το 2019 έχουν διαπραχθεί τουλάχιστον 261 γυναικοκτονίες στην Αλγερία, με τα μισά θύματα να είναι μητέρες και 16 έγκυες όταν δολοφονήθηκαν, αποκαλύπτει έκθεση που παρουσιάστηκε χθες κοντά στο Αλγέρι.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 «δολοφονήθηκαν 33 γυναίκες», ενώ «από το 2019 ως το 2022 δολοφονήθηκαν άλλες 228», τόνισε η Βιάμε Αουρές, μέλος της συλλογικότητας «Γυναικοκτονίες στην Αλγερία», παρουσιάζοντας την έκθεση αυτή, που δεν είναι εξαντλητική και βασίζεται κυρίως σε ανοικτές πηγές -δημοσιεύματα του Τύπου- για τις υποθέσεις αυτές.

Από το 2019 ως το 2022, ομάδα γυναικών συγκέντρωνε στοιχεία για το φαινόμενο στην Αλγερία· σύμφωνα με την έκθεση που προέκυψε, «τουλάχιστον μια γυναίκα» δολοφονείται κάθε εβδομάδα στη χώρα.

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα μαχαιρώθηκαν, στραγγαλίστηκαν ή πυροβολήθηκαν, τονίζεται στο κείμενο, στο οποίο γίνεται λόγος για περιπτώσεις γυναικών που κάηκαν ζωντανές.

«Το κοινό στοιχείο είναι πως έγιναν στόχος επειδή ήταν γυναίκες», σε μια χώρα όπου βασιλεύει η πατριαρχία και η κοινωνία παραμένει εξαιρετικά συντηρητική, ανέφερε η Αουρές, η συλλογικότητα της οποίας ήλθε σε απευθείας επαφή με ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι λόγοι που επικαλέστηκαν κυρίως οι δράστες ήταν η «ζήλια» και «υποτιθέμενα εγκλήματα τιμής», ενώ άλλοι είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Σχεδόν το 80% των γυναικοκτονιών διαπράττεται από μέλος της οικογένειας του θύματος», επισήμανε η κυρία Αουρές, υπογραμμίζοντας πως στο 61% των υποθέσεων επρόκειτο για τον σύντροφο του θύματος, σε ορισμένες περιπτώσεις «αστυνομικούς ή στρατιωτικούς που δολοφόνησαν τις συζύγους τους με τα υπηρεσιακά τους όπλα».

Η έκθεση αναφέρεται επίσης σε νεαρούς που δολοφόνησαν τις μητέρες τους.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ολόκληρες οικογένειες συνέργησαν σε δολοφονίες, όπως συνέβη στην υπόθεση «της Νιχάλ, 19 ετών, η οποία σκοτώθηκε τον Μάρτιο του 2022 από συγγενείς που έκαναν λόγο για έγκλημα τιμής, επειδή ήταν έγκυος εκτός γάμου», καταγράφει η έκθεση.

Η πλειονότητα των δολοφονιών (71%) διαπράχθηκε σε κλειστό χώρο (κατοικία, τόπος εργασίας...).

Η συλλογικότητα επισήμανε κενά στη νομοθεσία και στο δικαστικό σύστημα της Αλγερίας, κρίνοντας πως δεν προστατεύονται σε επαρκή βαθμό οι γυναίκες από τη βία αυτής της φύσης και προβλέπονται υπερβολικά επιεικείς ποινές για κάποιους δράστες γυναικοκτονιών.

Σε τέσσερα χρόνια, απαγγέλθηκαν 13 καταδίκες για γυναικοκτονίες στην Αλγερία. Σε όλες τις περιπτώσεις που επιβλήθηκε η εσχάτη των ποινών, μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη: εφαρμόζεται μορατόριο στην επιβολή της θανατικής ποινής στη χώρα από το 1993.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

