Διαδηλώσεις στην Αργεντινή εναντίον της βίας κατά των γυναικών 

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε πολλές χώρες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ζητώντας από τα κράτη να λάβουν περισσότερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα.

«Τελείωσε: η μάχη μας είναι παγκόσμια»: στη Μαδρίτη περίπου 7.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, διαδήλωσαν πίσω από αυτό το πανό, ένα σύνθημα που πρωτοεμφανίστηκε σε αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου μεταξύ των εθνικών ομάδων της Σουηδίας και της Ισπανίας.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Βαρκελώνη και τη Σεβίλη, με την Ισπανία να θεωρείται πρωτοπόρος στην Ευρώπη καθώς έγινε η πρώτη χώρα που ψήφισε το 2004 νόμο ο οποίος καταδικάζει συγκεκριμένα την έμφυλη βία.

«Προστατεύστε τις κόρες σας, εκπαιδεύστε τους γιους σας», «Η υποχώρηση δεν είναι συναίνεση», «Όταν βγαίνω έξω θέλω να είμαι ελεύθερη, όχι γενναία»: έγραφαν τα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

«Δεν θέλουμε να μετράμε πια νεκρές», τόνισε η Μαέλ Λενουάρ της φεμινιστικής συλλογικότητας «Nous toutes» (Εμείς όλες).

Το 2022 καταγράφηκαν στη Γαλλία 118 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Από την αρχή του 2023 οι γαλλικές φεμινιστικές οργανώσεις έχουν ήδη μετρήσει 121.

Στην Ιταλία, μια χώρα όπου πέρυσι καταγράφηκαν 106 γυναικοντινίες σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (Istat), δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη.

Η χώρα εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση σοκ μετά τον φόνο πριν δύο εβδομάδες της 22χρονης φοιτήτρια Τζούλια Κετσέτιν από τον πρώην σύντροφό της, τον επίσης 22χρονο Φίλιπο Τουρέτα, ο οποίος συνελήφθη τελικά στη Γερμανία έπειτα από ανθρωποκυνηγητό μίας εβδομάδας.

Πολλές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Λατινική Αμερική, όπου το 2022 καταγράφηκαν 4.050 γυναικοκτονίες, σύμφωνα με την περιφερειακή υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στην Αργεντινή σε πρώτο πλάνο βρέθηκε η προάσπιση των πολιτικών φύλου, μετά την εκλογή του ακραίου φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι στην προεδρία, ο οποίος στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε ότι θέλει να καταργήσει το υπουργείο Γυναικών και τάχθηκε κατά των αμβλώσεων.

Στη Βραζιλία, στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο μια σειρά από παπούτσια με τα ονόματα γυναικών συμβόλιζε τις 722 γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν στη χώρα το 2022.

«Προσοχή, ο ματσισμός σκοτώνει», έγραφαν πολλά πανό στο Σαντιάγο της Χιλής και «ούτε μία λιγότερη», ένα άλλο πανό στη Βενεζουέλα.

Στην Κωνσταντινούπολη 500 γυναίκες συγκεντρώθηκαν στη συνοικία Σισλί με συνθήματα: «Δεν θα μείνουμε σιωπηλές» και «Οι γυναίκες ενωμένες κατά της βίας του ανδρικού κράτους».

Το 2021 η Τουρκία αποσύρθηκε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια διεθνή συμφωνία που έχει στόχο την προστασία των γυναικών από την ενδοοικογενειακή βία. Χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η αποχώρηση της Άγκυρας από τη σύμβαση «δεν επηρεάζει τη μάχη μας κατά της βίας εναντίον των γυναικών».

Στις ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκρινε «τη μάστιγα της σεξιστικής βίας που εξακολουθεί να προκαλεί δεινά και αδικίες σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων». «Γνωρίζουμε ποιο είναι το διακύβευμα: κάθε φορά και παντού όπου απειλούνται οι γυναίκες και τα κορίτσια, απειλούνται η ειρήνη και η σταθερότητα», πρόσθεσε.

«Η βία κατά των γυναικών είναι ένα τοξικό αγριόχορτο που μολύνει την κοινωνία μας και πρέπει να κοπεί από τη ρίζα (…) μέσω της εκπαίδευσης η οποία θέτει το πρόσωπο και την αξιοπρέπειά του στο επίκεντρο», επεσήμανε από την πλευρά του ο πάπας Φραγκίσκος.

Σε όλο τον κόσμο κάθε ημέρα διαπράττονται 82 γυναικοκτονίες από συντρόφους ή πρώην συντρόφους και εκτιμάται ότι το 31% των γυναικών έχουν υπάρξει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής βίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2018.

Στις περισσότερες από τις μισές (56%) περιπτώσεις φόνων γυναικών και κοριτσιών ο δράστης προέρχεται από το στενό τους περιβάλλον: μέλος της οικογένειας, πρώην ή νυν σύντροφος. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες και τα αγόρια είναι 11%, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ Γυναίκες που δημοσιεύθηκε το 2022.

Η 25η Νοεμβρίου θεσπίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών το 1999, προς τιμή των τριών αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών στη Δομινικανή Δημοκρατία που δολοφονηθήκαν από το καθεστώς του δικτάτορα Ραφαέλ Τρουχίγιο στις 25 Νοεμβρίου 1960.

Διαδηλώσεις στην Αργεντινή εναντίον της βίας κατά των γυναικών

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο στην Αργεντινή, με την ευκαιρία της διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αξιώνοντας υπεράσπιση των πολιτικών του φύλου, μετά την ανάδειξη του αμφιλεγόμενου ακραίου φιλελεύθερου Χαβιέρ Μιλέι στην προεδρία.

Στο Μπουένος Άιρες, 4.000 ως 5.000 άνθρωποι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, συμμετείχαν σε διαδήλωση και πορεία ως το κοινοβούλιο στην Πλατεία του Μαΐου. Η εθνική αντιπροσωπεία της Αργεντινής υιοθέτησε μόλις το 2017 νόμο για την ισότητα των φύλων και το 2020 αυτόν που νομιμοποίησε την άμβλωση.

Κινητοποιήσεις εναντίον της βίας κατά των γυναικών έγιναν επίσης σε άλλες επαρχίες.

«Stop στη βία», «Για ασφαλή, νόμιμη και δωρεάν άμβλωση», διάβαζε κανείς στα πανό και στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλώτριες στην πρωτεύουσα, που έκαναν πορεία ως το προεδρικό μέγαρο, πλαισιωμένες από υποστηρικτές παρατάξεων της αριστεράς, κοινωνικών φορέων, οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

«Η δήλωση του εκλεγμένου προέδρου Μιλέι σύμφωνα με την οποία "η βία δεν έχει φύλο" μας φοβίζει πολύ», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρσέλα Μορέρα, 52 ετών, η κόρη της οποίας, η Χουλιέτα, έγινε στα 22 της χρόνια θύμα γυναικοκτονίας.

Ο Χαβιέρ Μιλέι, που εξελέγη την περασμένη Κυριακή πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του πως πρόκειται να καταργήσει το υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων, Φύλου και Διαφορετικότητας, το οποίο ιδρύθηκε προκειμένου να προλαμβάνονται τα εγκλήματα εξαιτίας του φύλου και για να συνοδεύει τα θύματα.

Ο κ. Μιλέι, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη 10η Δεκεμβρίου, έχει επίσης ταχθεί εναντίον του δικαιώματος στην άμβλωση, καθώς και της υποχρεωτικής σεξουαλικής αγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

