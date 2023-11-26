Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν είκοσι ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανάμεσά τους και κάποια στην περιφέρεια της Μόσχας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε μέσω της ίδιας πλατφόρμας πως αρκετά από τα drones καταρρίφθηκαν καθώς κατευθύνονταν στην πόλη.

Άλλα αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες των περιφερειών Καλούγκα και Τούλα, νότια της Μόσχας, της περιφέρειας Μπριάνσκ (δυτικά) καθώς και πάνω από τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Στην Τούλα, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από συντρίμμια, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

