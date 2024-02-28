Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Αλαμπάμα κατέθεσε νομοσχέδιο με στόχο την προστασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της συντηρητικής αυτής πολιτείας των ΗΠΑ έκρινε ότι τα κατεψυγμένα έμβρυα θεωρούνται παιδιά και ώθησε κάποιες κλινικές να αναστείλουν τις υπηρεσίες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ο Τιμ Μέλσον, που είναι γιατρός στο επάγγελμα, δήλωσε ότι ελπίζει το νομοσχέδιο που προστατεύει τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τόσο από ποινικές όσο και αστικές διώξεις θα μπορέσει να εγκριθεί από τη γερουσία της Αλαμπάμα και τη βουλή ως αύριο Πέμπτη.

Η διαδικασία μέχρι να γίνει νόμος της πολιτείας θα διαρκέσει δύο με τρεις εβδομάδες, εκτίμησε.

Στις 16 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλαμπάμα αποφάνθηκε ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια που βρίσκονται σε δοκιμαστικούς σωλήνες θα πρέπει να θεωρούνται παιδιά, προκαλώντας αναστάτωση σε γιατρούς και ασθενείς στις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εγείροντας νομικά ζητήματα.

Η απόφαση αυτή δεν διευκρίνιζε ποια είναι η νόμιμη διαδικασία για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη χρήση των κατεψυγμένων ωαρίων και κάποιοι ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση προσπάθησαν να μεταφέρουν τα κατεψυγμένα ωάριά τους εκτός Αλαμπάμα.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κλινικές δεν θα κινδυνεύσουν να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία από αμέλεια ή φόνο (…) όταν απορρίψουν ένα μη χρησιμοποιημένο έμβρυο», πρόσθεσε ο Μέλσον.

“Ιερότητα της ανθρώπινης ζωής”

Βασιζόμενα σε νόμο του 1872 για τους θανάτους ανηλίκων που οφείλονται σε σφάλμα, τρία ζευγάρια προσέφυγαν νομικά κατά κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Αλαμπάμα, αφού το 2020 ασθενής εισήλθε στον χώρο διατήρησης των κατεψυγμένων εμβρύων και κατέστρεψε κατά λάθος τα έμβρυά τους.

Η απόφασή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλαμπάμα σημαίνει ότι οι γονείς στην πολιτεία μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο των παιδιών τους, περιλαμβανομένων των εμβρύων, με βάση την τροπολογία της πολιτείας για την Ιερότητα της Ανθρώπινης Ζωής, που εγκρίθηκε από τους ψηφοφόρους το 2018 και προστατεύει «την ιερότητα της αγέννητης ζωής και τα δικαιώματα των αγέννητων παιδιών».

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά αποφάσεων που πλήττουν τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ, μετά την ανατροπή το καλοκαίρι του 2022 της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας η οποία αναγνώριζε από το 1973 το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι αποφεύγουν να αναφέρονται στο θέμα των αμβλώσεων ενόψει των προεδρικών εκλογών, καθώς η χειρότερη από το αναμενόμενο απόδοση του κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 θεωρήθηκε αντίδραση των ψηφοφόρων στην ακύρωση της απόφασης «Ρόου εναντίον Ουέιντ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

