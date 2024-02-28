Αυστραλία: Εντολή για εκκένωση 30.000 κατοίκων στη Βικτώρια λόγω μεγάλων πυρκαγιών

Μάχη με μια τεράστια πυρκαγιά δίνουν οι πυροσβέστες στην Βικτώρια της Αυστραλίας η οποία έχει αναγκάσει την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εν μέσω μερικών από τις χειρότερες συνθήκες πυρκαγιάς που έχει δει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Οι συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ισχυρών ανέμων έχουν δημιουργήσει «ακραίους έως καταστροφικούς κινδύνους πυρκαγιάς» σε περιοχές της Βικτώριας και της Νότιας Αυστραλίας, σύμφωνα με το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας.

Στην περιοχή προβλέπονται επίσης ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν αυξημένο κίνδυνο για ξηρούς κεραυνούς.

Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν περιοχές της Βικτώριας πριν από το μεσημέρι της Τετάρτης, σύμφωνα με το CNN.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά που ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη στην αγροτική πόλη Bayindeen, περίπου 190 χιλιόμετρα (118 μίλια) δυτικά της Μελβούρνης, και δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, σύμφωνα με το τμήμα έκτακτης ανάγκης της πολιτείας.

Έξι σπίτια έχουν ήδη καταστραφεί και οι Αρχές φοβούνται ότι οι άνεμοι και οι ξηρές συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν τις φλόγες κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Περισσότερα από 100 κρατικά δάση έχουν κλείσει, ανέφερε η Διοίκηση Δασικών Πυρκαγιών της Βικτώριας στην κοινωνική πλατφόρμα X. Δεκάδες σχολεία και κέντρα παιδικής μέριμνας έχουν επίσης κλείσει.

Οι πυρκαγιές έρχονται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τότε που οι πυρκαγιές κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, σκοτώνοντας 33 σε εθνικό επίπεδο, σε αυτό που ονομάστηκε πυρκαγιές του Μαύρου Καλοκαιριού του 2019 έως το 2020.

Η πολιτεία της Βικτώριας δοκιμάστηκε σκληρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές την περίοδο 2019 έως το 2020 οι οποίες μαίνονταν για περισσότερες από 90 ημέρες και έκαψαν περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια εκτάρια γης. Επίσης, περισσότερα από 400 σπίτια καταστράφηκαν και 6.800 ζώα σκοτώθηκαν.

