Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε χθες Τρίτη στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα των Δημοκρατικών που διεξάγονταν στο Μίσιγκαν, αλλά τιμωρήθηκε από σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων για τη στήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμό του εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σε μια πολιτεία με μεγάλο μουσουλμανικό και αραβικό πληθυσμό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 58.000 ψηφοφόροι επέλεξαν τη “μη δεσμευτική” ψήφο, αντίστοιχο του λευκού, στο Μίσιγκαν απαντώντας στις εκκλήσεις ακτιβιστών να ασκήσουν πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο για να ζητήσει άμεση εκεχειρία στον πόλεμο στη Γάζα.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ανησυχητικό για τον Δημοκρατικό, διότι πριν τέσσερα χρόνια κέρδισε στο Μίσιγκαν τον Ντόναλντ Τραμπ με μικρή διαφορά.

Ακτιβιστές της πολιτείας αυτής στις μεσοδυτικές ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει την εκστρατεία “Listen to Michigan” (Ακούστε το Μίσιγκαν) προκειμένου να στείλουν “ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο μήνυμα” ότι η χρηματοδότηση και η στήριξη του πολέμου στη Γάζα “έρχονται σε αντίθεση με τις αξίες του Δημοκρατικού Κόμματος”.

Η εκστρατεία ήθελε να κινητοποιήσει τουλάχιστον 10.000 ψηφοφόρους, έναν αριθμό που δεν ήταν μόνο συμβολικός. Αυτή ήταν η διαφορά ψήφων μεταξύ Χίλαρι Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ το 2016, όταν η Δημοκρατική υποψήφια έχασε το Μίσιγκαν.

«Το κίνημά μας βγήκε νικητής σήμερα και ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες. Δεκάδες χιλιάδες Δημοκρατικοί από το Μίσιγκαν, πολλοί από τους οποίους ψήφισαν τον Μπάιντεν το 2020, δεν δεσμεύονται στην επανεκλογή του λόγω του πολέμου στη Γάζα», τόνισε η εκστρατεία σε ανακοίνωσή της.

«Σήμερα είμαι περήφανη (…) που ψηφίζω λευκό», δήλωσε η Ρασίντα Τλάιμπ,η παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανίδα βουλευτής από το Μίσιγκαν, ζητώντας από τον Μπάιντεν να ακούσει “την πλειονότητα των Αμερικανών που λένε ‘αρκετά’. Αρκετοί πόλεμοι, αρκετά χρησιμοποιήσατε τα δολάριά μας για να χρηματοδοτήσετε μια γενοκτονία”.

Το Μίσιγκαν δίνει τη δυνατότητα του ψηφοφόρους να επιλέξουν τη “μη δεσμευτική” ψήφο για να δείξουν ότι αμφιβάλλουν πως ο υποψήφιος ενός κόμματος έχει τη στήριξη της βάσης.

Αμερικανική στήριξη στο Ισραήλ

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, ο Μπάιντεν βλέπει τους μουσουλμάνους και τους αραβικής καταγωγής Αμερικανούς, η στήριξη των οποίων ήταν κρίσιμη το 2020 για να κερδίσει τον Τραμπ στην πολιτεία Μίσιγκαν, να απομακρύνονται.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν ολοένα και περισσότερο την αγανάκτησή τους με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ωστόσο οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παραδίδουν μεγάλες ποσότητες όπλων στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα διεξάγουν έντονες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη δεύτερη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο.

Ο Μπάιντεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας για το Ισραήλ και η κυβέρνησή του έχει ασκήσει βέτο σε σχέδια ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσαν εκεχειρία.

Οι διοργανωτές της εκστρατείας Listen to Michigan θέλουν να μεταφέρουν την ατζέντα τους κατά του πολέμου και στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στο Σικάγο τον Αύγουστο.

Ο Τραμπ συνεχίζει την προέλαση

Σε ανακοίνωσή του αργά χθες Τρίτη ο Μπάιντεν ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε κάτοικο του Μίσιγκαν, του οποίου ακούστηκε σήμερα η φωνή», χωρίς να αναφερθεί στην ψήφο διαμαρτυρίας. «Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να μας σύρει ακόμη πιο πίσω στο παρελθόν καθώς επιζητεί εκδίκηση και αντίποινα», πρόσθεσε.

Το Μίσιγκαν αναμένεται να έχει αποφασιστικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όπου είναι πολύ πιθανό να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι ο Μπάιντεν και ο Τραμπ, καθώς είναι μια αμφίρροπη πολιτεία, που μπορεί να στηρίξει είτε το ένα είτε το άλλο κόμμα.

«Πρέπει να κερδίσουμε στις 5 Νοεμβρίου και θα κερδίσουμε και δεν θα μοιάζει με τίποτα που να έχει δει ποτέ ξανά κάποιος», τόνισε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμ. “Θα είναι φανταστικό. Θα κερδίσουμε το Μισιγκαν, θα κερδίσουμε όλο το πράγμα”.

Ήδη ο δισεκατομμυριούχος έχει νικήσει σε όλες τις προκριματικές ψηφοφορίες που έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα.

Μοναδική του αντίπαλος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών παραμένει η πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι, η οποία έχασε ακόμη και στην πολιτεία καταγωγής της, τη Νότια Καρολίνα. Ωστόσο αρνείται να εγκαταλείψει την κούρσα, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει πως ο Τραμπ μπορεί να κερδίσει τον Μπάιντεν τον Νοέμβριο.

«Έχουμε δει μόνο μια χούφτα πολιτείες να ψηφίζουν», δήλωσε χθες η Χέιλι. «Προχωράμε μία πολιτεία τη φορά», πρόσθεσε μιλώντας στο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

