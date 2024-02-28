Πρόβλημα υπογεννητικότητας αντιμετωπίζει η Νότια Κορέα καθώς έχει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο το οποίο συνεχίζει να πέφτει κατακόρυφα καταρρίπτοντας το δικό της ρεκόρ κάθε χρόνο. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του BBC, οι γυναίκες της Νότιας Κοράς δεν βλέπουν το μέλλον τους ως μητέρες.

Μέχρι το 2100 ο πληθυσμός της Νότιας Κορέας εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο μισό, σήμερα είναι στα 52 εκατομμύρια.

«Εθνική έκτακτη ανάγκη»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ανεπτυγμένες χώρες βλέπουν τα ποσοστά γεννήσεων να πέφτουν, αλλά όχι με τόσο ακραίο τρόπο όσο στη Νότια Κορέα. Σε 50 χρόνια, ο αριθμός των ατόμων σε ηλικία εργασίας θα έχει μειωθεί στο μισό, ενώ ο αριθμός των στρατιωτών θα συρρικνωθεί κατά 58% και σχεδόν ο μισός πληθυσμός θα είναι άνω των 65 ετών. Αυτό θα επιφέρει δυσκολίες στην οικονομία, το συνταξιοδοτικό και στην ασφάλεια της χώρας. Ήδη η κυβέρνηση έχει κηρύξει «εθνική έκτακτη ανάγκη».

Για σχεδόν 20 χρόνια, οι διαδοχικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα και κίνητρα στα νέα ζευγάρια όπως επιδόματα, επιδοτούμενες κατοικίες, δωρεάν ταξί, δωρεάν νοσκομειακή κάλυψη και θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Επομένως οι κυβερνήσεις έπρεπε να προβούν σε πιο «δημιουργικές» λύσεις, όπως η πρόσληψη νταντάδων από τη Νοτιοανατολική Ασία και η πληρωμή τους κάτω από τον κατώτατο μισθό και η εξαίρεση των ανδρών από τη στρατιωτική θητεία εάν έχουν τρία παιδιά πριν κλείσουν τα 30.

Σύμφωνα με το BBC, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν κατηγορηθεί ότι δεν άκουσαν τους νέους - ειδικά τις γυναίκες - για τις ανάγκες τους.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δικαιούνται άδεια ενός έτους κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια της ζωής του παιδιού τους. Αλλά το 2022, μόνο το 7% των νέων πατέρων χρησιμοποίησε μέρος της άδειας τους , σε σύγκριση με το 70% των νέων μητέρων.

Η ιστορία της Yejin

Η Yejin αποφάσισε να ζήσει μόνη της στα 20 της, αψηφώντας τους κοινωνικούς κανόνες - στην Κορέα, η ανύπαντρη ζωή θεωρείται σε μεγάλο βαθμό μια προσωρινή φάση στη ζωή κάποιου. Πριν από πέντε χρόνια, αποφάσισε να μην παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά.

«Είναι δύσκολο να γνωρίσεις έναν άντρα στην Κορέα ο οποίος θα μοιράζεται εξίσου τις δουλειές του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών».

«Οι γυναίκες που κάνουν παιδιά μόνες τους δεν κρίνονται ευγενικά», πρόσθεσε.

Το 2022, μόνο το 2% των γεννήσεων στη Νότια Κορέα έγιναν εκτός γάμου.

Τα εξαντλητικά ωράρια

Η Yejin επέλεξε να επικεντρωθεί στην καριέρα της στην τηλεόραση, η οποία, όπως υποστηρίζει, δεν της επιτρέπει ούτως ή άλλως αρκετό χρόνο για να μεγαλώσει ένα παιδί. Οι ώρες εργασίας της Κορέας είναι εξαντλητικές. Η Yejin εργάζεται 9ωρο 9-6 αλλά λέει ότι συνήθως δεν φεύγει από το γραφείο μέχρι τις 8 μ.μ. και επιπλέον υπάρχουν και υπερωρίες. Μόλις γυρίσει σπίτι, έχει χρόνο μόνο να καθαρίσει το σπίτι ή να ασκηθεί πριν κοιμηθεί.

«Λατρεύω τη δουλειά μου, μου φέρνει τόση ολοκλήρωση», λέει. «Αλλά η εργασία στην Νότια Κορέα είναι δύσκολη, έχεις κολλήσει σε έναν αέναο κύκλο δουλειάς».

Η Yejin λέει ότι υπάρχει επίσης πίεση να σπουδάσει στον ελεύθερο χρόνο της, να γίνει καλύτερη στη δουλειά της: «Οι Κορεάτες έχουν αυτή τη νοοτροπία ότι αν δεν εργάζεσαι συνεχώς για τη βελτίωση του εαυτού σου, θα μείνεις πίσω. Αυτός ο φόβος μας κάνει να δουλεύουμε διπλά».

«Μερικές φορές τα Σαββατοκύριακα πηγαίνω και κάνω ενδοφλέβιες ενέσεις βιταμινών, μόνο και μόνο για να έχω αρκετή ενέργεια για να επιστρέψω στη δουλειά τη Δευτέρα».

«Υπάρχει μια σιωπηρή πίεση από τις εταιρείες ότι όταν κάνουμε παιδιά, πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας», λέει.

Κουρασμένη από τη ζωή στην Νότια Κορέα, η Yejin αποφάσισε να φύγει για τη Νέα Ζηλανδία. Ξύπνησε ένα πρωί συνειδητοποιώντας ότι κανείς δεν την ανάγκαζε να παραμείνει στην Κορέα. Έτσι ερεύνησε ποιες χώρες είχαν υψηλή θέση στην ισότητα των φύλων και η Νέα Ζηλανδία αναδείχθηκε ξεκάθαρη νικήτρια. «Είναι ένα μέρος όπου οι άντρες και οι γυναίκες αμείβονται εξίσου, με καλύτερα ωράρια», είπε.

