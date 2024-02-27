Η Φλόριντα «παγώνει» το νομοσχέδιο για την προστασία του «αγέννητου παιδιού», μετά τις αντιδράσεις στην Αλαμπάμα

Οι κοινοβουλευτικοί της Φλόριντα στις ΗΠΑ ανέστειλαν τη διαδικασία για την υιοθέτηση νομοσχεδίου που θα παρείχε προστασία στα «αγέννητα παιδιά», αλλά ενδεχομένως θα έπληττε τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην πολιτεία, όπως συνέβη πριν λίγες ημέρες στην Αλαμπάμα, ανέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα Washington Post.

Η γερουσιάστρια της Φλόριντα, Έριν Γκραλ, δήλωσε στην Post ότι «αν και εργάστηκα ακούραστα για να απαντήσω σε ερωτήσεις και ανησυχίες, κατανοώ ότι πρέπει να γίνει ακόμη δουλειά» πάνω στο νομοσχέδιο.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν το νομοσχέδιο θα επανέλθει για συζήτηση στην τοπική Γερουσία και Βουλή την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, που ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες.

Η απόφαση στη Φλόριντα ελήφθη την ώρα που οι Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα επακόλουθα πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλαμπάμα.

Το εν λόγω δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια που καταψύχονται σε δοκιμαστικούς σωλήνες θα πρέπει να θεωρούνται παιδιά, προκαλώντας αναστάτωση σε γιατρούς και ασθενείς στις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και εγείροντας νομικά ζητήματα.

Η απόφασή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλαμπάμα σημαίνει ότι οι γονείς στην πολιτεία μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο των παιδιών τους, περιλαμβανομένων των εμβρύων, με βάση την τροπολογία της πολιτείας για την Ιερότητα της Ανθρώπινης Ζωής, που εγκρίθηκε από τους ψηφοφόρους το 2018 και προστατεύει «την ιερότητα της αγέννητης ζωής και τα δικαιώματα των αγέννητων παιδιών».

Το καλοκαίρι του 2022 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση στην υπόθεση «Ρόου εναντίον Ουέιντ», με την οποία αναγνωρίστηκε το 1973 το συνταγματικό δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Έκτοτε κάθε πολιτεία μπορεί να νομοθετεί για τις αμβλώσεις. Συντηρητικές πολιτείες, όπως η Αλαμπάμα, έχουν επιβάλει σχεδόν πλήρη απαγόρευση στις αμβλώσεις.

Οι Δημοκρατικοί βασίστηκαν στο γεγονός ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι δεν φαίνεται να στηρίζουν στην πλειονότητά τους την επιβολή αυστηρών περιορισμών στις αμβλώσεις και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας και να περιορίσουν τις απώλειές τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι αποφεύγουν να αναφέρονται στο θέμα των αμβλώσεων ενόψει των προεδρικών εκλογών, ενώ οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να εκμεταλλευθούν το θέμα για να ενισχύσουν την υποψηφιότητα του Τζο Μπάιντεν για μια δεύτερη θητεία στην προεδρία.

Η Νίκι Χέιλι, υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι πιστεύει πως τα κατεψυγμένα έμβρυα, που δημιουργούνται μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι παιδιά, υποστηρίζοντας τη σχετική αμφιλεγόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αλαμπάμα.

Ωστόσο ο αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ με ανακοίνωσή του την Παρασκευή ζήτησε από τους βουλευτές στην Αλαμπάμα να βρουν μια μέση λύση ώστε να εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην πολιτεία.

«Στηρίζω ένθερμα τη διαθεσιμότητα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για τα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν ένα πολύτιμο μωρό», τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

