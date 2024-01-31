Ο πληθυσμός της Γάζας "λιμοκτονεί", κατήγγειλε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΠΟΥ, την ώρα που σημαντικές δωρήτριες χώρες ανακοίνωσαν την αναστολή της βοήθειάς τους προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (Unrwa).

"Είναι ένας πληθυσμός που πεθαίνει από πείνα. Είναι ένας πληθυσμός που ωθείται στο χείλος του γκρεμού", δήλωσε ο διευθυντής του προγράμματος διαχείρισης επειγουσών υγειονομικών καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μάικλ Ράιαν, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

"Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα υφίστανται μαζική καταστροφή ... Εάν ρωτάτε εάν η καταστροφή μπορεί να επιδεινωθεί, ναι, απολύτως", πρόσθεσε.

Η ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει με το σταγονόμετρο στο παλαιστινιακό αυτό έδαφος που τελεί υπό πλήρη ισραηλινή πολιορκία μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

"Ο αριθμός των θερμίδων που καταναλώνουν οι κάτοικοι της Γάζας λιγόστεψε συστηματικά και η ποιότητα της διατροφής μειώθηκε. Οι άνθρωποι υποτίθεται δεν επιβιώσουν με επισιτιστική βοήθεια για μήνες και μήνες ή χρόνια", εξήγησε ο Ράιαν.

"Και αν συνδυάσετε την έλλειψη τροφής με τον υπερπληθυσμό όπως και με το κρύο και την έλλειψη στέγης, έχετε τις τέλειες συνθήκες για να υπάρξει μαζική επιδημία στα παιδιά", δήλωσε.

"Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Γάζας είναι ή νεκροί ή τραυματίες ή φέρονται ως αγνοούμενοι ή φέρονται ως νεκροί", δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

"Ο κίνδυνος της πείνας είναι υψηλός και εντείνεται καθημερινά", δήλωσε καθώς οι επιχειρήσεις βοήθειας στους αμάχους της Unrwa απειλούνται μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ για εμπλοκή 12 εργαζομένων από τους 30.000 περιφερειακούς υπαλλήλους της υπηρεσίας στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Αρκετές δωρήτριες χώρες, εκ των οποίων οι ΗΠΑ, ανέστειλαν τη χρηματοδότησή τους προς την Unrwa. Σύμφωνα με τον Τέντρος, αυτό θα έχει "καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό στη Γάζα".

Την περασμένη εβδομάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατηγορήθηκε από την Ισραηλινή πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη για "συμπαιγνία" με τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι ο ΠΟΥ είχε "επιλέξει να αγνοεί" αποδείξεις που έδειχναν, σύμφωνα με το Ισραήλ, ότι το ισλαμιστικό κίνημα είχε χρησιμοποιήσει τα νοσοκομεία για να πραγματοποιεί επιθέσεις, να κρύβει υπόγειες σήραγγες και όπλα.

Ο ΠΟΥ απέρριψε για μια ακόμη φορά τις κατηγορίες αυτές.

"Η κατηγορία της συμπαιγνίας (...) είναι πραγματικά ανεύθυνη γιατί θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους υπαλλήλους μας. Όμως θα ήθελα να διαβεβαιώσω την πρεσβευτή ότι δεν υπάρχει συμπαιγνία και ότι ο ΠΟΥ αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία. Είμαστε αμερόληπτοι και κάνουμε τη δουλειά μας", δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.