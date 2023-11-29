Πεντάγωνο: Καμιά επίθεση εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

Οι πρακτικά καθημερινές επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ τα οποία σταθμεύουν στο Ιράκ και στη Συρία διακόπηκαν αφότου τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή η ανακωχή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έκανε γνωστό χθες το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Δεν υπήρξε καμιά επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και στη Συρία από την 23η Νοεμβρίου», δηλαδή την παραμονή της ημέρας που τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, ο πτέραρχος Πατ Ράιντερ.

Ως την ανακωχή, από τα μέσα του Οκτωβρίου τα αμερικανικά στρατεύματα στις δυο χώρες έγιναν στόχος 70 και πλέον επιθέσεων με πυραύλους, ρουκέτες και drones, την ευθύνη για τις οποίες οι ΗΠΑ επέρριψαν στο Ιράν και οργανώσεις προσκείμενες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Περίπου εξήντα Αμερικανοί τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας.

Ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν είχαν απειλήσει πως θα έβαζαν στο στόχαστρο αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ στον πόλεμο αυτόν.

Τις τελευταίες εβδομάδες την ευθύνη για τις περισσότερες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών των ΗΠΑ και της συμμαχίας ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μέσω καναλιών στην πλατφόρμα Telegram ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο πτέραρχος Ράιντερ ανακοίνωσε εξάλλου ότι, στο πλαίσιο της ανακωχής Ισραήλ/Χαμάς, οι ανέστειλαν τις πτήσεις UAVs πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό τον εντοπισμό ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.