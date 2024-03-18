Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και συζήτησαν την κατάσταση στην Ράφα και τις προσπάθειες για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Το τηλεφώνημα ήταν το πρώτο ανάμεσά στους δύο άνδρες από τις 15 Φεβρουαρίου και γίνεται την ώρα που η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ αυξάνεται λόγω της διαχείρισης του πολέμου στην Γάζα από τον Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισραήλ και την Γάζα, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην Ράφα και των προσπαθειών για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε ομιλία του την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και ο πλέον υψηλόβαθμος εβραίος αιρετός αξιωματούχος, ζήτησε την διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε την επόμενη ημέρα την τοποθέτηση του Σούμερ λέγοντας ότι απηχεί τις ανησυχίες πολλών Αμερικανών.

Ο Νετανιάχου απάντησε σε δριμύ ύφος χθες, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο CNN ότι η συνέντευξη του Σούμερ ήταν «τελείως ανάρμοστη».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε κατά την διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου χθες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιτεθούν στην Ράφα, τον τελευταίο «ασφαλή» θύλακα της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ για να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Μετά την 45λεπτη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο Νετανιάχου δημοσίευσε ένα βίντεο λέγοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τη δέσμευση του Ισραήλ να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου: την εξάλειψη της Χαμάς, την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και την υπόσχεση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου επέμεινε ότι το Ισραήλ θα παράσχει στους κατοίκους της Γάζας «την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια που βοηθά στην επίτευξη αυτών των στόχων».

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

