Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα τουριστική πόλη της Σλοβακίας μετά την επίθεση αρκούδας από την οποία τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, λίγες μόλις ημέρες έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν, στο οποίο σκοτώθηκε μία γυναίκα.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή στο Λίπτοφσκι Μίκουλας, στους πρόποδες του όρους Τάτρας, κοντά σε πολυσύχναστα χιονοδρομικά κέντρα.

Η αρκούδα επιτέθηκε σε πέντε ανθρώπους στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια αποσύρθηκε στο δάσος», είπε η Βικτόρια Τσαπτσίκοβα, η εκπρόσωπος του δήμου. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και ένα 10χρονο παιδί, φέρουν γρατζουνιές και δαγκωματιές. Το γηραιότερο θύμα της αρκούδας ήταν ένας άνδρας 72 ετών.

Οι αρχές ζήτησαν σήμερα από τους κατοίκους να μην απομακρύνονται από τον αστικό ιστό, ιδίως τα βράδια και νωρίς το πρωί, αφού η αρκούδα παραμένει ελεύθερη. Έξι ομάδες κυνηγών, αστυνομικών και ειδικών στην πανίδα της χώρας προσπαθούν να την εντοπίσουν. «Διαθέτουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με θερμικό κάμερα, παγίδες και όπλα», είπε η Τσαπτσίκοβα.

Την Παρασκευή, μια Λευκορωσίδα κάτοικος της περιοχής σκοτώθηκε όταν δέχτηκε επίθεση από αρκούδα στην κοιλάδα Ντεμάνοφσκα Ντόλινα, επίσης στην περιοχή του Λίπτοφσκι Μίκουλας. Η γυναίκα, ηλικίας 31 ετών, έπεσε σε μια χαράδρα, καθώς την καταδίωκε η αρκούδα.

Tο 2021 ένας 57χρονος σκοτώθηκε επίσης από καφέ αρκούδα στην κεντρική Σλοβακία.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπολογίζεται ότι στη Σλοβακία ζούσαν πέρσι 1.275 αρκούδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.