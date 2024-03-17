Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα Κυριακή τη διεθνή πίεση για μη επίθεση στη Ράφα, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει με τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, ενώ επιτέθηκε στις ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις στο CNN, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε σήμερα Κυριακή πως η ομιλία του επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία των ΗΠΑ , του Δημοκρατικού Τσακ Σούμερ κατά την οποία ζήτησε να διεξαχθούν νέες εκλογές στο Ισραήλ είναι "εντελώς απρεπές".

Σε ομιλία του στη Γερουσία την Πέμπτη, ο Σούμερ, επί μακρόν υποστηρικτής του Ισραήλ και ο πλέον υψηλόβαθμος εκλεγμένος Αμερικανός Εβραίος αξιωματούχος ζήτησε τη διενέργεια νέων εκλογών στο Ισραήλ και είπε πως ο Νετανιάχου είναι εμπόδιο για την ειρήνη.

"Νομίζω πως αυτό που είπε είναι εντελώς απρεπές. Είναι απρεπές να πηγαίνετε σε μια αδελφή δημοκρατία και να προσπαθείτε να αντικαταστήσετε την εκλεγμένη ηγεσία εκεί, ειδικά σε εποχή πολέμου", είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο CNN.

Η ομιλία ήταν ενδεικτική της εντεινόμενης δυσαρέσκειας στην Ουάσινγκτον με τον Νετανιάχου, τη διαχείριση του πολέμου με τη Χαμάς, την αποτυχία να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τους άμαχους Παλαιστίνιους και για αυτό που θεωρείται πως είναι παρεμπόδιση της διανομής βοήθειας στη Γάζα. Οι διεθνείς επικρίσεις για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ έχουν αυξηθεί λόγω του απολογισμού των θανάτων και της κρίσης λιμού στον παραλιακό θύλακα.

Ο Σούμερ είπε πως θα ήταν "σοβαρό λάθος" για το Ισραήλ να απορρίψει μια λύση δύο κρατών και κάλεσε τους διαπραγματευτές στη σύγκρουση Ισραήλ-Γάζας να κάνουν ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να διοχετευθεί βοήθεια στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε προχθές Παρασκευή πως τα σχόλια του Σούμερ δείχνουν τις ανησυχίες πολλών Αμερικανών, χαρακτηρίζοντας τις παρατηρήσεις μια "καλή ομιλία".

Ο Σούμερ επέκρινε επίσης τους Παλαιστίνιους που υποστηρίζουν την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς και είπε πως ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα πρέπει επίσης να παραμερίσει.

Ο Σούμερ αναφέρθηκε ακόμη στο ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει την επιρροή της αν το Ισραήλ δεν αλλάξει πορεία. Ωστόσο δεν έφθασε μέχρι του σημείου να εισηγηθεί ένα βήμα που υποστηρίζουν ορισμένοι Δημοκρατικοί: την εισαγωγή νομοθεσίας ώστε ο μετριασμός της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα να καταστεί όρος για την παροχή όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Είναι η μνήμη μας τόσο μικρή;»

Μιλώντας εξάλλου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει στη Ράφα, το τελευταίο σχετικά ασφαλές μέρος στον μικροσκοπικό, πυκνοκατοικημένο θύλακα της Γάζας έπειτα από πέντε και πλέον μήνες πολέμου.

"Θα επιχειρήσουμε στη Ράφα. Θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες, αλλά θα συμβεί", διεμήνυσε ο Νετανιάχου, χωρίς να διευκρινίζει αν εννοούσε πως η επίθεση θα διαρκέσει εβδομάδες ή πως θα αρχίσει σε μερικές εβδομάδες.

Οι σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν καλέσει κατ’ επανάληψη τον Νετανιάχου να μην επιτεθεί στη Ράφα, όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του ρημαγμένου θύλακα έχουν αναζητήσει καταφύγιο, χωρίς σχέδιο για προστασία των αμάχων.

Ο Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της πίεσης από τους συμμάχους λέγοντας: "είναι η μνήμη σας τόσο μικρή; Έχετε ξεχάσει τόσο γρήγορα την 7η Οκτωβρίου, την πιο φρικτή σφαγή των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα; Τόσο γρήγορα είσαστε έτοιμοι να αρνηθείτε στο Ισραήλ το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στα τέρατα της Χαμάς;"

Έχει πει πως το Ισραήλ έχει ένα σχέδιο να απομακρύνει αμάχους από τη Ράφα, όμως υπηρεσίες αρωγής και σύμμαχοι του Ισραήλ παραμένουν επιφυλακτικοί.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

