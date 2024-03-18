Πλεκτάνη κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου; Λιγότερο από δύο εβδομάδες απομένουν για τις κάλπες των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης και στα πρωτοσέλιδα του Τύπου με υπόνοιες για σκάνδαλο δωροδοκίας.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς εξετάζουν ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που δείχνει τρία στελέχη του CHP, του κόμματος του Ιμάμογλου και ένας εξ αυτών σύμβουλός του, να μετρούν δεσμίδες χαρτονομισμάτων, που σύμφωνα με τις καταγγελίες ανέρχονται στο ποσό των 15 εκατ. τουρκικών λιρών (περίπου 395.000 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία), στην τοπική οργάνωση του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής σύγκρουσης, καθώς η ανάκτηση του δήμου της μεγαλύτερης μητρόπολης της Τουρκίας αποτελεί για τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ένα προσωπικό στοίχημα και επισφράγισμα των επιτυχιών του στις περυσινές προεδρικές εκλογές. Ο 52χρονος δήμαρχος νυν δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, θεωρείται σήμερα ο πιο ισχυρός πολιτικός του αντίπαλος που έχει αναδείξει το στρατόπεδο της κεμαλικής αντιπολίτευσης τα τελευταία 20 χρόνια. Κοινή είναι η εκτίμηση ότι η Κωνσταντινούπολη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, με πληθυσμό μεγαλύτερο από 131 χώρες του κόσμου, είναι το «κλειδί» της εξουσίας στη χώρα.

Το CHP αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι τα χρήματα ήταν η προκαταβολή για την αγορά του νέου κτηρίου της τοπικής οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη το 2019, και ότι το υλικό προέρχεται από την κάμερα του γραφείου ενός δικηγόρου που εκπροσωπεί τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το κόμμα κατηγόρησε τον δικηγόρο για τη διαρροή του υλικού και επέμεινε ότι ο εν λόγω δικηγόρος προσπάθησε να εκβιάσει το κόμμα, παρ' όλο που το οπτικό υλικό δεν είχε καμία σχέση με «εγκληματική ενέργεια».

Ο ίδιος ο Ιμάμογλου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για οποιονδήποτε κακόβουλο σκοπό, και δήλωσε ότι το βίντεο ήρθε στην επιφάνεια ως μια προσπάθεια των αντιπάλων του που επιδιώκουν να τον «ανατρέψουν πριν από τις εκλογές».

Ο Ερντογάν από την πλευρά του, περνώντας στην επίθεση, υποστηρίζει ότι «παιχνίδι έγινε ακόμη πιο βρώμικο με τους πάκους των μετρητών», τονίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτό το βρώμικο παιχνίδι με ψέματα». Είπε ακόμη ότι «ο λαός μας θα τους καταστήσει υπόλογους για τα σχέδιά τους στις 31 Μαρτίου».

Αναφερόμενος στο ίδιο θέμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς δήλωσε ότι οι εισαγγελείς θα εντοπίσουν σίγουρα την πηγή των χρημάτων, ενώ για τον ισχυρισμό του CHP ότι τα μετρητά συγκεντρώθηκαν μέσω μιας εκστρατείας δωρεών για τα νέα γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι τέτοιες δωρεές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό που απαιτεί από τα κόμματα να συγκεντρώνουν χρήματα μόνο μέσω τραπεζικών εμβασμάτων.

Σήμερα κατέθεσε στην εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης με την ιδιότητα του υπόπτου ο φερόμενος πωλητής του κτηρίου του CHP, Αλί Ριζά Μπράκα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταθέσει δύο στελέχη της τοπικής οργάνωσης και ένας στενός συνεργάτης του Ιμάμογλου.

