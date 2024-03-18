ΥΠΕΞ Κύπρου: Έτοιμο δεύτερο φορτίο να αναχωρήσει για τη Γάζα

Ακόμη ένα φορτίο είναι έτοιμο να αναχωρήσει από την Λάρνακα με προορισμό τη Γάζα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος κατά την άφιξή του στο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στις Βρυξέλλες προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για την πρόοδο του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου.

Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «το πρώτο φορτίο 200 τόνων έφτασε στη Γάζα και διανεμήθηκε με ασφάλεια».

«Ένα δεύτερο, μεγαλύτερο φορτίο είναι έτοιμο να αναχωρήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, έχουμε πλέον κάνει τη δοκιμαστική εφαρμογή και ο στόχος είναι να συνεχίσουμε, με συστηματικό και κλιμακούμενο τρόπο, τη ροή των φορτίων προς τη Γάζα» πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως για αυτόν το σκοπό «το Ισραήλ ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας αποκλειστικά για το σχέδιο Αμάλθεια».

Ο κ. Κόμπος συμπλήρωσε ότι ο στόχος είναι να συνεχιστεί «η υλικοτεχνική αναβάθμιση της όλης δομής». «Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να βλέπουμε τη χρησιμότητα των διελεύσεων μέσω ξηράς και αέρος» συνέχισε, τονίζοντας ότι «επιμένουμε ότι πρόκειται για μια συμπληρωματική και πρόσθετη προσπάθεια».

Τέλος, όπως είπε θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο συνάντηση με τη συμμετοχή πάνω από 40 χωρών για επιχειρησιακό συντονισμό των επόμενων βημάτων στην εφαρμογή του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

