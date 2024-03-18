Ο καύσωνας που πλήττει τη Λατινική Αμερική από τις αρχές του έτους έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η αισθητή θερμοκρασία άγγιξε τους 62,3°C, την ίδια ώρα που ο νότος απειλείται από καταρρακτώδεις βροχές.

«Αποφύγετε κάθε παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Μείνετε ενυδατωμένοι» προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ ο δήμος του Ρίο, ανακοινώνοντας ότι η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τους 62,3 βαθμούς Κελσίου στις 9.55 το πρωί στην Γκαρατίμπα, μια συνοικία στα δυτικά προάστια της πόλης. Χθες στην ίδια περιοχή η αισθητή θερμοκρασία ήταν 60,1°C, σπάζοντας κάθε ρεκόρ από το 2014, όταν άρχισαν αυτές οι μετρήσεις.

A heat wave stifling Brazil set new records on Sunday, with Rio de Janeiro's heat index hitting 62.3 degrees Celsius, the highest in a decade.https://t.co/mm8JH7m1ZL — Buenos Aires Times (@theBAtimes) March 18, 2024

Στα δυτικά, φτωχά προάστια του Ρίο ζει το 40% των 6 εκατομμυρίων κατοίκων της πόλης αυτής. Η πραγματική θερμοκρασία την Κυριακή ήταν 42°C αλλά η αισθητή σκαρφάλωσε σε δυσθεώρητα ύψη ακόμη και στο προάστιο του Βοτανικού Κήπου, με την πλούσια βλάστηση: ήταν 57,7°C.

«Προσπαθούμε να προστατευθούμε, να πάμε σε πιο ανοιχτούς χώρους, κοντά στη θάλασσα, αλλά πρέπει κάτι να γίνει», είπε μια κάτοικος, η Ρακέλ Κορέια, 49 ετών, που αναζητούσε λίγη δροσιά σε ένα πάρκο. «Φοβάμαι ότι η κατάσταση θα χειροτερεύσει επειδή ο πληθυσμός αυξάνεται και η αποψίλωση των δασών συνεχίζεται, αφού αυξάνονται οι κατοικίες», πρόσθεσε.

Οι εμβληματικές παραλίες Ιπανέμα και Κοπακαμπάνα ήταν μαύρες από τον κόσμο την Κυριακή. Άλλοι βρήκαν καταφύγιο στο πάρκο Τιζούκα, τον «πράσινο πνεύμονα» στην καρδιά της πόλης.

Στο Σάο Πάολο των 12 εκατομμύριων κατοίκων το Σάββατο ήταν η πιο θερμή ημέρα του έτους, με το θερμόμετρο να δείχνει 34,7°C. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί τον μήνα Μάρτιο από το 1943, όταν άρχισε τις μετρήσεις το Εθνικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Βραζιλίας (Inmet). Και εκεί, τα πάρκα ήταν γεμάτα ενώ πολλοί έσπευσαν να δροσιστούν στις παραλίες, προκαλώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα στις εξόδους της πόλης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δημιουργήθηκε μια ουρά αυτοκινήτων μήκους 20 χιλιομέτρων.

Η νότια Βραζιλία, από την άλλη, απειλείται από τη βροχή. Σφοδρές καταιγίδες αναμένονται όλη την εβδομάδα, προειδοποίησαν οι αρχές, καθώς αναμένεται ένα ψυχρό μέτωπο που θα συνοδεύεται και από ισχυρούς ανέμους. Ορισμένες κοινότητες της Πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ ήδη καταγράφουν όγκους βροχής ασυνήθιστου ύψους ενώ στην Ουρουγουαϊάνα οι δρόμοι πλημμύρισαν.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτήν την αστάθεια αφενός στο φαινόμενο Ελ Νίνιο και αφετέρου στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

