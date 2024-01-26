Η Αλαμπάμα εκτελεί θανατοποινίτη προκαλώντας του ασφυξία λόγω εισπνοής αζώτου

Η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτρια στην Αλαμπάμα, η Κέι Άιβι, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι οι αρχές προχώρησαν, για πρώτη φορά παγκοσμίως, στην εκτέλεση θανατοποινίτη με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που επικρίνει ο ΟΗΕ, καθώς εκτιμά πως πιθανόν αποτελεί «βασανιστήριο».

Ο θάνατος του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ, που είχε καταδικαστεί οριστικά το 1996 στην εσχάτη των ποινών μετά τη δίκη του για τη δολοφονία γυναίκας κατά παραγγελία του συζύγου της, διαπιστώθηκε στη φυλακή της Άτμορ στις 20:25 (τοπική ώρα· στις 04:25 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανακοίνωση Τύπου της κυβερνήτριας Άιβι.

Είχε γίνει αποτυχημένη προσπάθεια να εκτελεστεί με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

