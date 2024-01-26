ΟΗΕ: Η κίνηση εμπορικών πλοίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκε κατά 42% εξ αιτίας των Χούθι

Ο όγκος των εμπορευμάτων που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία υφίσταται τις συνέπειες των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μειώθηκε κατά 42% τους τελευταίους δυο μήνες, υπολογίζει ο ΟΗΕ, ανήσυχος για τον ολοένα πιο σοβαρό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα (...) που επιτείνουν τις διαταραχές του εμπορίου εξαιτίας γεωπολιτικών παραγόντων και της κλιματικής αλλαγής», υπογράμμισε χθες Πέμπτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Γιαν Χόφμαν, στέλεχος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά).

Σύμφωνα με την CNUCED, εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι, που εξώθησαν μεγάλες ναυτιλιακές να αναστείλουν τις διελεύσεις από την Ερυθρά Θάλασσα και να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, ο όγκος του εμπορίου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκε κατά 42% τους τελευταίους δυο μήνες.

Ο αριθμός των διελεύσεων εμπορευματοκιβωτίων σε εβδομαδιαία βάση μειώθηκε κατά 67% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Καθώς είναι «τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυτά που δεν χρησιμοποιούν πλέον τη Διώρυγα του Σουέζ, η μείωση της ποσότητας των εμπορευματοκιβωτίων είναι ακόμη μεγαλύτερη», εξήγησε ο κ. Χόφμαν.

Η μείωση των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο είναι 18%, αυτή των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου (σιτηρά, άνθρακας...) 6%, ενώ οι μεταφορές αερίου έχουν σταματήσει τελείως.

Από τον Νοέμβριο, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι λένε πως βάζουν στο στόχαστρο στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν πλοία που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Η διατάραξη του εμπορίου μέσω Ερυθράς Θάλασσας είναι ακόμη πιο ανησυχητική καθώς «πάνω από το 80%» του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης και «άλλες σημαντικές θαλάσσιες οδοί βρίσκονται ήδη υπό πίεση», τόνισε ο κ. Χόφμαν.

Το εμπόριο μέσω Μαύρης Θάλασσας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που απογείωσε τους μήνες που ακολούθησαν τις τιμές των τροφίμων.

Ενώ, εξαιτίας ξηρασίας, το επίπεδο του νερού στη Διώρυγα του Παναμά έχει υποχωρήσει, προκαλώντας συρρίκνωση της κίνησης. Τον περασμένο μήνα, ο αριθμός των διελεύσεων μέσω αυτής της Διώρυγας ήταν μειωμένος κατά 36% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και κατά 62% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, τόνισε η CNUCED.

Τα «παρατεταμένα προβλήματα σε μείζονες θαλάσσιες εμπορικούς οδούς» ενδέχεται «να πλήξουν τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες», οδηγώντας σε «καθυστερήσεις στις παραδόσεις αγαθών», «αυξήσεις στα κόστη» κι εγείροντας κίνδυνο ανόδου «του πληθωρισμού», κατά την υπηρεσία του ΟΗΕ, η οποία ανησυχεί ειδικά για τις τιμές των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

