Η Γαλλία «καταδικάζει» τα πυρά εναντίον εγκατάστασης του ΟΗΕ και καλεί το Ισραήλ να «τηρεί το διεθνές δίκαιο»

Η γαλλική διπλωματία τόνισε χθες Πέμπτη πως το Παρίσι «καταδικάζει» τα φονικά πυρά που έπληξαν προχθές Τετάρτη εγκατάσταση του ΟΗΕ όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καλώντας ταυτόχρονα το Ισραήλ να «τηρεί το διεθνές δίκαιο».

«Οι εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων, το έργο των οποίων είναι απόλυτα απαραίτητο για τον άμαχο πληθυσμό, είναι απόλυτη ανάγκη να προστατεύονται», αναφέρει δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το Κε Ντ’ Ορσέ, υπενθυμίζοντας πως «η προστασία των αμάχων» είναι τόσο «ηθική αναγκαιότητα» όσο και «διεθνής υποχρέωση».

Κάλεσε το Ισραήλ να «τηρεί το διεθνές δίκαιο, που επιβάλλει πάντα και παντού ξεκάθαρες αρχές, της διάκρισης, της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και των προφυλάξεων».

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας απέφυγε να κατηγορήσει ρητώς τον ισραηλινό στρατό για τα πυρά.

Προχθές Τετάρτη, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη, άρματα μάχης άνοιξαν πυρ εναντίον εκπαιδευτικού κέντρου στη Χαν Γιούνις που μετατράπηκε σε καταφύγιο εκτοπισμένων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα, την 7η Οκτωβρίου.

Τα πλήγματα αυτά είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 56, οι 21 από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Ο ΟΗΕ ανέφερε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο ισραηλινός στρατός διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από το καταφύγιο οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι που φιλοξενεί ως το αργότερο σημερα στις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως δεν έχει δώσει «καμιά συγκεκριμένη διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης» ούτε στο UNRWA, ούτε σε «αυτούς που παραμένουν» στο καταφύγιο και γύρω από αυτό.

Ακόμη, τόνισε πως «αποκλείει» το ενδεχόμενο να υπήρξε δικό του «αεροπορικό πλήγμα» ή η εγκατάσταση να χτυπήθηκε από το «πυροβολικό» του, αφήνοντας ανοικτή την «πιθανότητα» να επρόκειτο για πυρά της Χαμάς.

Ο γενικός επίτροπος του UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, καταδίκασε νωρίτερα την «κατάφωρη παραβίαση των πιο θεμελιωδών κανόνων του πολέμου», τονίζοντας πως οι συντεταγμένες του κέντρου εκπαίδευσης είχαν «δοθεί στις ισραηλινές αρχές».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, γίνονταν ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί χθες στη Χαν Γιούνις, τη γενέτειρα του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και θεωρούμενου ως αρχιτέκτονα της άνευ προηγουμένου επίθεσης του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 25.900 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

