Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία ξεκινούν σήμερα το πρώτο σκέλος των σημαντικότερων μέχρι στιγμής απεργιακών τους κινητοποιήσεων, με τα νοσοκομεία να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του έτους.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (BMA), που εκπροσωπεί περίπου 50.000 ειδικευόμενους γιατρούς, επεσήμανε ότι τα μέλη του ξεκινούν σήμερα τριήμερη απεργία, ενώ θα απέχουν από τα καθήκοντά τους και από τις 3 ως τις 9 Ιανουαρίου με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις.

Η νέα απεργία, έπειτα από μια σειρά προηγούμενων κινητοποιήσεων τους τελευταίους μήνες, κηρύσσεται την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες λίστες αναμονής, στις οποίες πρέπει να περιμένουν οι ασθενείς για να λάβουν θεραπεία.

«Έπειτα από πέντε εβδομάδες έντονων διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση δεν εμφανίστηκε ικανή να υποβάλει μια αξιόπιστη προσφορά για τους μισθούς», εξήγησε ο BMA στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ προσέφερε στους ειδικευόμενους γιατρούς αύξηση 3% επιπλέον αυτής του 8,8% που τους δόθηκε το καλοκαίρι. Ωστόσο ο BMA ζητεί αύξηση 35% η οποία, όπως αναφέρει, είναι απαραίτητη για να καλύψει τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην αγοραστική δύναμη των γιατρών.

«Τεράστια προβλήματα»

Η νέα αυτή απεργία είναι «πολύ απογοητευτική», εκτίμησε ο Σούνακ χθες, Τρίτη, μιλώντας στο κοινοβούλιο, ενώ υπογράμμισε ότι οι ειδικευόμενοι γιατροί πλέον είναι «οι μόνοι» δημόσιοι υπάλληλοι με τους οποίους δεν έχει υπάρξει συμφωνία για τα μισθολογικά.

Για τον Στίβεν Πόουις, εθνικό ιατρικό διευθυντή του NHS για την Αγγλία, «αυτές οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που θα προκαλέσουν τεράστια προβλήματα στο NHS, οι υπηρεσίες του οποίου ήδη νιώθουν τη χειμερινή πίεση».

«Ο χειρότερος φόβος των υπεύθυνων (των νοσοκομείων) γίνεται πραγματικότητα» με αυτή την απεργία, σχολίασε από την πλευρά του ο Τζούλιαν Χάρτλεϊ πρόεδρος του NHS Providers , του οργανισμού στον οποίο υπάγονται τα νοσοκομεία του NHS στην Αγγλία.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της απεργίας η υπουργός Υγείας Βικτόρια Άτκινς θέλησε να καθησυχάσει τους πολίτες λέγοντας ότι έχουν ληφθεί «σημαντικά έκτακτα μέτρα» για να περιοριστούν τα προβλήματα, ενώ πρόσθεσε ότι η πόρτα της «παραμένει ανοικτή» για διαπραγματεύσεις προκειμένου να ανασταλούν οι κινητοποιήσεις.

Οι κινητοποιήσεις του προσωπικού του NHS έχουν προκαλέσει φέτος την ακύρωση 1,2 εκατ. εγχειρήσεων και ιατρικών επισκέψεων, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης Σούνακ να περιορίσει τις λίστες αναμονής.

Οι ειδικευμένοι γιατροί έλαβαν πρόσφατα αύξηση από 6% ως 19,6%, την οποία ακόμη δεν έχει επικυρώσει ο BMA.

Από τα μέσα του 2022 έχουν πραγματοποιηθεί στη Βρετανία πολλές απεργίες σε διάφορους κλάδους λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα. Ο πληθωρισμός, που για καιρό παρέμενε πάνω από το 10%, έπεσε τον Οκτώβριο στο 4,6%.

Πηγή: skai.gr

