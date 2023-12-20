Η Μαλαισία απαγόρευσε σήμερα στα ισραηλινά φορτηγά πλοία να αγκυροβολούν στα λιμάνια της χώρας, σε απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, οι οποίες "αγνοούν", σύμφωνα με την Κουάλα Λουμπούρ, "τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές".

Επίσης θα απαγορευθεί στα πλοία που έχουν προορισμό το Ισραήλ να φορτώνουν εμπορεύματα σε οποιοδήποτε λιμάνι της χώρας, διευκρίνισε σε δήλωσή του ο Ανουάρ Ιμπραχίμ, ο πρωθυπουργός της χώρας αυτής της Νοτιοανατολικής Ασίας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι μουσουλμάνοι.

Η απόφαση αυτή αφορά επίσης την ισραηλινή εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών ZIM, η οποία είχε άδεια λειτουργίας από το 2002 στην Μαλαισία, μολονότι οι δύο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

"Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν απάντηση στις ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες αγνοούν τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με την συνεχιζόμενη σφαγή και τη βία κατά των Παλαιστινίων", αιτιολόγησε.

Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίζεται στα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Η Χαμάς απήγαγε επίσης περίπου 250 ανθρώπους κατά την επίθεση αυτή, οι 129 από τους οποίους εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Στον παλαιστινιακό θύλακα, 19.667 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Από τα δύο στρατόπεδα φαίνεται να αυξάνονται οι ενδείξεις για μια νέα ανακωχή, μετά την πρώτη που διήρκεσε μια εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτή επέτρεψε την ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ και την μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη μαστιζόμενη από την σύγκρουση Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

