Νέα πτώση του πληθωρισμού στο 3,9% στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Μεγαλύτερη του αναμενόμενου υποχώρηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο το Νοέμβριο, πέφτοντας στο 3,9% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προέβλεπαν μείωση στο 4,4%. Τον Σεπτέμβριο η τιμή του πληθωρισμού βρισκόταν στο 6,7%.
Το 3,9% είναι η χαμηλότερη τιμή του πληθωρισμού από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Η σημαντική πτώση οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, των τροφίμων, των μεταφορών, των θεαμάτων και της ψυχαγωγίας.
Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων, επίσης μειώθηκε, από 5,7% σε 5,1%.
