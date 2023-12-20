Νέα πτώση του πληθωρισμού στο 3,9% στο Ηνωμένο Βασίλειο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου υποχώρηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο το Νοέμβριο, πέφτοντας στο 3,9% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προέβλεπαν μείωση στο 4,4%. Τον Σεπτέμβριο η τιμή του πληθωρισμού βρισκόταν στο 6,7%.

Το 3,9% είναι η χαμηλότερη τιμή του πληθωρισμού από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η σημαντική πτώση οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων, των τροφίμων, των μεταφορών, των θεαμάτων και της ψυχαγωγίας.

Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων, επίσης μειώθηκε, από 5,7% σε 5,1%.

Πηγή: skai.gr

