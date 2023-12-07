Βροχές και καταιγίδες αύριο στα ανατολικά

Πεδίο χαμηλών πιέσεων θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας αύριο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πιο συγκεκριμένα, βροχές αναμένονται στη Θράκη, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.
Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Αιγαίο ενώ πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων υπάρχει και για την ανατολική Στερεά και την Κρήτη.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 2 (Μέτρια).
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση που κατά τόπους θα φτάνει τους 5 έως 6 °C, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7-8 Μποφόρ.
- Σήμερα Πέμπτη συνεχίζεται ο άστατος καιρός. Την Παρασκευή βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο , και θα εξασθενήσουν. Το Σ/Κ βοριαδάκι και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.
