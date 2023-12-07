Σήμερα Πέμπτη Σε όλη τη χώρα συννεφιά με τοπικές βροχές , σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Α. Αιγαίο , στις Κυκλάδες , την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα . Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, Τη νύχτα στη Μακεδονία και κυρίως στις δυτικές περιοχές της θα χιονίσει και στα ημιορεινά. Άνεμοι ΒΔ έως ΝΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 13 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 15 με 17 βαθμούς, και στο Αιγαίο έως 20 με 21 βαθμούς.

την Παρασκευή Αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές , και καταιγίδες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις το πρωί στα ορεινά - ημιορεινά της Β. Ελλάδας. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς κατά τόπους στο Αιγαίο 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος το Σ/Κ θα επικρατήσουν Β Άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με μικρή πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

