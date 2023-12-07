Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στα νοτιοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 13 βαθμούς, στα κεντρικά τους 16 και στη νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 βαθμιαία στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 6 με 8 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Το βράδυ πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 08-12-2023

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και, κυρίως στα θαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση στα ηπειρωτικά τμήματα από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα τοπικά στο Αιγαίο πιθανό να είναι έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Εύβοιας και πιθανώς πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά και τη δυτική Μακεδονία παροδικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια τμήματα του Αιγαίου από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -01 (μείον 1) έως 10 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 04 έως 13, στη δυτική χώρα, στα νότια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 05 έως 15 με 16 και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τοπικά τους 18 με 19 βαθμούς. Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

