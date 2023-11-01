Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία για κακοκαιρία το Σάββατο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναμένεται να εκδώσει αύριο, Πέμπτη η ΕΜΥ,
«Αύριο στη μία το μεσημέρι η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού», τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Mega.
Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για την εκδήλωση έντονων φαινομένων για το προσεχές Σάββατο.
Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Σκάι Χριστίνα Σούζη, Σήμερα Τετάρτη , Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , την Ανατολική Μακεδονία , τη Θράκη και κατά τόπους στα νησιά του Αιγαίου.
📌Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ "Π"— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 1, 2023
Είναι ο καιρός που επηρεάζεται η Δυτική η Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο , λόγω της νοτιοδυτικής ροής στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. #καιροςτουΠ pic.twitter.com/ctRqYAmGCw
Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.
Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς.
Την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θα σημειωθούν στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.
Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι : Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Την Παρασκευή από το βράδυ και από τα Βορειοδυτικά, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που το Σάββατο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρές κυρίως στα Δυτικά. Την Κυριακή πάντως θα σταματήσουν , εκτός ίσως από τα δυτικά. Θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σ/Κ.
Αττική
Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , κατά διαστήματα περισσότερη. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που το βράδυ θα πυκνώσει. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.