Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία για κακοκαιρία το Σάββατο

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναμένεται να εκδώσει αύριο, Πέμπτη η ΕΜΥ,

«Αύριο στη μία το μεσημέρι η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού», τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για την εκδήλωση έντονων φαινομένων για το προσεχές Σάββατο.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του Σκάι Χριστίνα Σούζη, Σήμερα Τετάρτη , Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , την Ανατολική Μακεδονία , τη Θράκη και κατά τόπους στα νησιά του Αιγαίου.

📌Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ "Π"

Είναι ο καιρός που επηρεάζεται η Δυτική η Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο , λόγω της νοτιοδυτικής ροής στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. #καιροςτουΠ pic.twitter.com/ctRqYAmGCw — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 1, 2023

Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.

Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς.

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θα σημειωθούν στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Άνεμοι : Δυτικοί – Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή από το βράδυ και από τα Βορειοδυτικά, αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες , που το Σάββατο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρές κυρίως στα Δυτικά. Την Κυριακή πάντως θα σταματήσουν , εκτός ίσως από τα δυτικά. Θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σ/Κ.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , κατά διαστήματα περισσότερη. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά που το βράδυ θα πυκνώσει. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς.

