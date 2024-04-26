Αίθριος καιρός προβλέπεται σήμερα, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά τμήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα δυτικά. Από τις πρωινές ώρες προβλέπεται πύκνωση των νεφώσεων από τα δυτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά τους 18 με 20 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

