Κύμα ψύχους πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα

Το κύμα ψύχους που πάγωσε τις σκανδιναβικές χώρες τις τελευταίες ημέρες πλήττει την κεντρική και ανατολική Ευρώπη σήμερα, προκαλώντας μεταξύ άλλων διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις στην Πολωνία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας, που κάνει ήδη λόγο για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στους -23 βαθμούς Κελσίου στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, εξέπεμψε συναγερμό για ψύχος για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς της, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει μεγαλύτερη βουτιά αυτήν την εβδομάδα.

Στο βορειοανατολικό τμήμα, 2.200 νοικοκυριά βρίσκονται σήμερα βυθισμένα στο σκοτάδι, ενώ ανεστάλησαν οι συγκοινωνίες για τη μεταφορά των μαθητών προς και από τα σχολεία.

«Υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στο κρύο», εξήγησε ο εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης Κριστόφ Γκούζεκ στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Στη Λετονία, στο βορειοανατολικό τμήμα της, τα θερμόμετρα έδειξαν -29,5 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ντάουγκαβπιλς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Νοτιότερα, στην Ουγγαρία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποίησε για θερμοκρασίες στους -12 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας, τις οποίες θα συνοδεύουν άνεμοι που θα φθάσουν τα 90 χιλιόμετρα/ώρα.

Ριπές ανέμων που έφθασαν έως τα 100 χλμ/ώρα προκάλεσαν ζημιές σε ορισμένες περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ξεριζώνοντας δέντρα και ξηλώνοντας στέγες, με την κυκλοφορία στους δρόμους να γίνεται μετ’ εμποδίων και να καταγράφονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Προβλήματα στις πτήσεις

Στη Μολδαβία περίπου 22.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα και η παγωνιά προκάλεσε ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Κινισάου, στην πρωτεύουσα της χώρας.

Τα δρομολόγια στις δημόσιες συγκοινωνίες ανεστάλησαν στην πόλη, όπου επίσης τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως την Πέμπτη.

Στη Ρουμανία, οι χιονοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία δύο πτήσεις προς το αεροδρόμιο του Ιασίου, την ώρα που εθνικές οδοί έκλεισαν στα ανατολικά της χώρας.

Στη Γερμανία, την ίδια στιγμή, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος θα πέσει σε ορισμένες περιοχές στους -15 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα, τονίζοντας ωστόσο πως σε αυτή τη φάση δεν είναι κάτι το «ασυνήθιστο» για τον μήνα Ιανουάριο.

«Αυτός που ήταν ασυνήθιστο, ήταν η ζέστη στις αρχές του Ιανουαρίου», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου, ο Αντρέας Βάλτερ, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επισημαίνοντας πως στη Φρανκφούρτη καταγράφηκε θερμοκρασία άνω των 17 βαθμών Κελσίου.

«Ο μήνας Ιανουάριος ήταν πραγματικά πολύ ζεστός το διάστημα μεταξύ 2018 και 2023, σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς 1961-90», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.