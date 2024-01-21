Λογαριασμός
Στα λευκά η μισή Ελλάδα - Το χιόνι έφτασε μέχρι τη Φθιώτιδα - Δείτε φωτογραφίες & βίντεο

Στα λευκά ντύθηκε η Βόρεια Ελλάδα μετά τη χθεσινή χιονόπτωση - Η θερμοκρασία στη Φλώρινα μπορεί να αγγίξει τους -10 βαθμούς

Φλώρινα Χιόνια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας στη χώρα μας με αποτέλεσμα να έχουν ντυθεί στα λευκά πολλές περιοχές.

Το βράδυ του Σαββάτου άρχισε η χιονόπτωση σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο Ωραιοκάστρο, στο Λαγκαδά, στα Πεύκα, στο Ασβεστοχώρι, στον Χορτιάτη, στο Φίλυρο, στο Δερβένι, στην Πολίχνη και στον Εύοσμο.

Στη Φλώρινα η χιονόπτωση έχει ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου όπου συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

Η θερμοκρασία εκτιμάται μάλιστα ότι μπορεί να αγγίξει και τους -10 βαθμούς.

Στα Γρεβενά επίσης είχαμε σφοδρή χινόπτωση το βράδυ του Σαββάτου.

«Ντυμένο» στα λευκά είναι και το Άργος Ορεστικό, μετά την πυκνή χιονόπτωση που ξεκίνησε τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2024 και η οποία έχει δημιουργήσει πανέμορφες χειμερινές εικόνες

Στα 25 εκατοστά φτάνει το ύψος του χιονιού στο Περτούλι Τρικάλων, μετά την έντονη βραδινή χιονόπτωση.

Με χιονισμένο τοπίο ξύπνησαν την Κυριακή πολλές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας μετά τη χιονόπτωση του Σαββάτου.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το Λιβάδι Ελασσόνας, όπου λίγο μετά τις 7 το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν – 4 βαθμούς, ενώ το χιόνι είχε καλύψει τα πάντα.

Στα λευκά ντύθηκαν το Σαββατοκύριακο, πολλά ορεινά χωριά της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το lamiareport, κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας βέβαια ήταν οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που έριξαν έως και 15 βαθμούς τη θερμοκρασία σε σχέση με τις θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την Παρασκευή το μεσημέρι

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός σήμερα χιόνια Βόρεια Ελλάδα
