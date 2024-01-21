Συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας με τις χιονοπτώσεις να συνεχίζονται κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα ακόμα και στα πεδινά, στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα στα ορεινά και ημιορεινά και στην Πελοποννήσο, την Εύβοια και την Κρήτη στα ορεινά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρά τη βελτίωση που παρουσιάζει ο καιρός σήμερα Κυριακή σε μεγάλο μέρος της χώρας, η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει στα νότια και νοτιοανατολικά.

Για το υπόλοιπο τη ημέρας αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Στερεάς και Πελοποννήσου έως τις πρώτες βραδινές ώρες ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου των παραπάνω περιοχών. Παράλληλα βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα σημειωθούν και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες θα περιοριστούν κατά κύριο λόγο στη Κρήτη και στα νότια τμήματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Στους Χάρτες 1 και 2 παρουσιάζεται η βροχή (πράσινες αποχρώσεις) και το χιόνι (μωβ αποχρώσεις) που αναμένεται το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής.

Παράλληλα, προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι ενώ η θερμοκρασία έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση σε ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι (7 έως 9 μποφόρ) θα επικρατήσουν στο Αιγαίο ενώ στο Ιόνιο οι ανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ.

Ωστόσο, τα προβλήματα που προκάλεσαν οι χιονοπτώσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση και από το βράδυ θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Θυελλώδεις άνεμοι ακόμα και 9 μποφόρ - Απαγορευτικό απόπλου

Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίοι φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτερύγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστές είναι οι συνδέσεις Αγ. Μαρίνα - Στύρα, Βόλος - Σποράδες, Καβάλα - Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί μόνο στη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλούνται πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στους δρόμους μετά τη χιονόπτωση

Βελτιώνεται η κατάσταση στους δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας μετά την έντονη χιονόπτωση κατά τις βραδινές ώρες

Στην άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, κατά μήκος της Εγνατίας οδού, από τον Πολύμυλο Κοζάνης έως και την Παναγιά Γρεβενών, θα προχωρήσει η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

«Πράσινο φως» για την κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων δίδεται και στους καθέτους άξονες, Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη -Φλώρινα -Τελωνείο Νίκης, ενώ επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών και στον Εθνικό δρόμο Κοζάνης - Λάρισας. Οι χιονοπτώσεις άρχισαν να υποχωρούν τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ αυτή την ώρα έχουν σταματήσει στις περισσότερες πεδινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, αραιή χιονόπτωση επικρατεί μόνο στα ορεινά ειδικά πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο.

Η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία οδό και στους καθέτους άξονες διεξάγεται κανονικά, ενώ αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά χιονιού, χρειάζονται σε ορισμένα σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Κοζάνης, της Φλώρινας, των Γρεβενών και τις Καστοριάς. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας συνιστάται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την ολισθηρότητα των δρόμων γιατί οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε όλη την περιοχή θα είναι αρκετά κάτω του μηδενός.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι είναι υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι μετακινήσεις και στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη κ. Χρύσα Ντιντή 40 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων βρίσκονται στις περιοχές που έχει χιονίσει.

Σε κυκλοφορία δόθηκαν επίσης από την Τροχαία, πριν από λίγο, μετά το χθεσινοβραδινό αποκλεισμό λόγω του χιονιού και του παγετού, οι επαρχιακές οδοί Ωραιοκάστρου - Μελισσοχωρίου και Ξηροχωρίου - Προχώματος, ενώ αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και η προσβασιμότητα στην Επαρχιακή οδό Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου.

Την ίδια ώρα έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, κατά μήκος της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης Σερρών και σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Υποχρεωτικός παραμένει, λόγω του παγετού, ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εκτός των οχημάτων που φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

