Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε στις 19 Ιανουαρίου προχώρησε σήμερα, Κυριακή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Αναλυτικά αναφέρει:

Α. Περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία (της τάξεως των 6 - 8 βαθμών Κελσίου) κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια και κεντρικά που ήδη έχει πέσει σημαντικά, θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, με τοπικά ισχυρό παγετό τις βραδινές ώρες της Κυριακής (21-01-24) και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24).

Β. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Κυριακή (21-01-24) σε ολόκληρο το Αιγαίο. Σταδιακά από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) θα εξασθενήσουν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα Κυριακή (21-10-24) μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι τη νύχτα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Δ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Σήμερα Κυριακή (21-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας και από το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, κατά κανόνα ασθενείς. Οι χιονοπτώσεις που σημειώνονται στη βόρεια Ελλάδα γρήγορα θα σταματήσουν.

β) Τη Δευτέρα (22-01-24) ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

Κλήσεις στη πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων

Περιορισμένο αριθμό κλήσεων έχει δεχτεί για την Αττική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της επιδείνωσης του καιρού και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Ειδικότερα, από νωρίς το πρωί έως τώρα η Πυροσβεστική κλήθηκε για πτώσεις δέντρων σε περιοχές όπως το Νέο Ηράκλειο, η Παλλήνη, η Ιπποκράτειος Πολιτεία, η Αγία Παρασκευή.

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί τα επιχειρησιακά σχέδια, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και πλημμυρών καθώς και των συνοδών τους φαινομένων λόγω της επιδείνωσης του καιρού και στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πυροσβεστικής.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Απαγορευτικό απόπλου

Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίοι φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτερύγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστές είναι οι συνδέσεις Αγ. Μαρίνα - Στύρα, Βόλος - Σποράδες, Καβάλα - Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί μόνο στη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλούνται πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στους δρόμους μετά τη χιονόπτωση

Βελτιώνεται η κατάσταση στους δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας μετά την έντονη χιονόπτωση κατά τις βραδινές ώρες

Στην άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, κατά μήκος της Εγνατίας οδού, από τον Πολύμυλο Κοζάνης έως και την Παναγιά Γρεβενών, θα προχωρήσει η Γενική Αστυνομική διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

«Πράσινο φως» για την κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων δίδεται και στους καθέτους άξονες, Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή και Κοζάνη -Φλώρινα -Τελωνείο Νίκης, ενώ επιτρέπεται η κυκλοφορία των φορτηγών και στον Εθνικό δρόμο Κοζάνης - Λάρισας. Οι χιονοπτώσεις άρχισαν να υποχωρούν τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ αυτή την ώρα έχουν σταματήσει στις περισσότερες πεδινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, αραιή χιονόπτωση επικρατεί μόνο στα ορεινά ειδικά πάνω από 1200 μέτρα υψόμετρο.

Η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία οδό και στους καθέτους άξονες διεξάγεται κανονικά, ενώ αλυσίδες ή ειδικά ελαστικά χιονιού, χρειάζονται σε ορισμένα σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Κοζάνης, της Φλώρινας, των Γρεβενών και τις Καστοριάς. Από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας συνιστάται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την ολισθηρότητα των δρόμων γιατί οι θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε όλη την περιοχή θα είναι αρκετά κάτω του μηδενός.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι είναι υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι μετακινήσεις και στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη κ. Χρύσα Ντιντή 40 μηχανήματα της Π.Ε. Τρικάλων βρίσκονται στις περιοχές που έχει χιονίσει.

Σε κυκλοφορία δόθηκαν επίσης από την Τροχαία, πριν από λίγο, μετά το χθεσινοβραδινό αποκλεισμό λόγω του χιονιού και του παγετού, οι επαρχιακές οδοί Ωραιοκάστρου - Μελισσοχωρίου και Ξηροχωρίου - Προχώματος, ενώ αναμένεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και η προσβασιμότητα στην Επαρχιακή οδό Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου.

Την ίδια ώρα έγινε άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, κατά μήκος της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης Σερρών και σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Υποχρεωτικός παραμένει, λόγω του παγετού, ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εκτός των οχημάτων που φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα).

