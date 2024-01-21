Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας: Στα «λευκά» η βόρεια Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» σήμερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει από το μεσημέρι του Σαββάτου τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, τις χιονοπτώσεις κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας και τους θυελλώδεις ανέμους.

Όλο το βράδυ το χιόνι έπεφτε πυκνό στην βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Κοζάνη, Βέροια, Σέρρες, ντύθηκαν στα λευκά.

Για σήμερα Κυριακή αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού με πτώση θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νοτιοανατολικά, θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά-ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και στα ορεινά της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τη Θράκη και πιθανώς στις Σποράδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στη βόρεια Ελλάδα ακόμα και στα πεδινά, στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα στα ορεινά και ημιορεινά και στην Πελοποννήσο, την Εύβοια και την Κρήτη στα ορεινά. Σταδιακά θα σταματήσουν στη Θράκη και από το μεσημέρι στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους με την ίδια ένταση. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -06 (μείον έξι) έως 08 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στη υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Αναλυτικά η πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές-ημιορεινές περιοχές καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Θρακικό στα 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από - 03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τα βόρεια και από το μεσημέρι, σταδιακά θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια από 3 έως 11 και εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα ισχυρές στην ανατολική Στερεά μέχρι τις πρωινές ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές και χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα βόρεια και από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 7 με 8 και στα βόρεια τοπικά έως 9 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα αρχικά νοτιοανατολικοί 5 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Στα βόρεια από 04 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στα νοτιότερα από 11 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους έντονα στην ανατολική Θεσσαλία και πιθανώς στις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μείον δύο (-02) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά και ημιορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς μέσα στην πόλη. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μείον τρεις (-03) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-01-2024

Στα κεντρικά και νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες μετά το μεσημέρι σταδιακά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα και από τα βόρεια. Στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στη θάλασσα Κυθήρων 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμανθεί στα βόρεια από τους -07 (μείον επτά) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από τους -03 (μείον τρείς) έως 10 με 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από τους 06 έως τους 12 με 14 βαθμούς, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως τα κεντρικά και βόρεια.

Πηγή: skai.gr

