Η κακοκαιρία με την ονομασία Oliver αναμένεται να επηρεάσει από αύριο την Ελλάδα με βασικό χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα, τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή από το Σάββατο το βράδυ και κυρίως την Κυριακή οπότε θα υποχωρήσει κατά 8 με 10 βαθμούς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Πιο αναλυτικά:

Α] Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (25-11-23) μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (26-11-23). Συγκεκριμένα:

α. στα δυτικά από τις απογευματινές ώρες θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

β. στα ανατολικά από τις βραδινές ώρες νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 και πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο έως 9 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

γ. Εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (26-11-23) στα δυτικά και τη νύχτα και στα ανατολικά.

Β] Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (25-11-23) στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα και από το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

β. από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και πρόσκαιρα στη νότια Πελοπόννησο, τα δυτικά τμήματα της Κρήτης και τη δυτική Θεσσαλία.

γ. Τα ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα του Σαββάτου θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν.

Γ] Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (25-11-23) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (26-11-23) στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα:

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Πηγή: skai.gr

