Η κακοκαιρία με την ονομασία Oliver αναμένεται να επηρεάσει από αύριο την Ελλάδα με βασικό χαρακτηριστικό την πτώση της θερμοκρασίας. Ο διευθυντής της Θοδωρής Κολυδάς έκανε τη σχετική προαναγγελία με ανάρτησή του στο Χ, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο:

ΕΦΥΓΕ Ο #ALEXIS - ΕΡΧΕΤΑΙ Ο #OLIVER

Το νέο βαρομετρικό που θα δημιουργηθεί στη Νότια Αδριατική και τα ΒΔ τμήματα της χώρας μας έχει την ονομασία #Oliver #έκτακτο @EMY_HNMS @GSCP_GR pic.twitter.com/zKG7hEnT2B November 24, 2023

Λίγο αργότερα, πάντως, ο κ.Κολυδάς επανήλθε στο Χ και με σχόλιο «πολλοί νονοί», σημείωσε ότι η ομάδα (μετεωρολόγων) της Κεντρικής Μεσογείου ονόμασε την επερχόμενη κακοκαιρία Bettina:

ΠΟΛΛΟΙ ΝΟΝΟΙ !

Η ομάδα της Κεντρικής Μεσογείου το ονόμασε #Betina ! pic.twitter.com/LFVD6uAuyy — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 24, 2023

Η ΕΜΥ

Είτε Oliver, είτε Bettina, πάντως, για την κακοκαιρία που έρχεται, η ΕΜΥ στο έκτακτο δελτίο της αναφέρει:

Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια - βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού το Σαββατοκύριακο με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα, τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή από το Σάββατο το βράδυ και κυρίως την Κυριακή οπότε θα υποχωρήσει κατά 8 με 10 βαθμούς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Α. Θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (25-11-23) μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής (26-11-23). Συγκεκριμένα:

α. στα δυτικά από τις απογευματινές ώρες θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ στρεφόμενοι το βράδυ σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

β. στα ανατολικά από τις βραδινές ώρες νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 και πρόσκαιρα στο ανατολικό Αιγαίο έως 9 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

γ. Εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (26-11-23) στα δυτικά και τη νύχτα και στα ανατολικά.

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται

α. από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (25-11-23) στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα και από το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη.

β. από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και πρόσκαιρα στη νότια Πελοπόννησο, τα δυτικά τμήματα της Κρήτης και τη δυτική Θεσσαλία.

γ. Τα ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα του Σαββάτου θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν.

Γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (25-11-23) μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής (26-11-23) στα ηπειρωτικά ορεινά, αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα.



