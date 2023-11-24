Κικίλιας: Συντονισμένη προσπάθεια για την αντιπλημμυρική προστασία

Ευρεία σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης τέθηκαν οι αρμοδιότητες και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε νέα σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή των παραχωρησιούχων.

«Σήμερα ήταν μία πολύ σημαντική σύσκεψη- υπό το συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας- για να δούμε κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την Αττική, που βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα εθνικής εμβέλειας των οποίων την ευθύνη έχει το υπουργείο Υποδομών, να δούμε τα αντιπλημμυρικά έργα σε επίπεδο της περιφέρειας και τι πρέπει να κάνουν οι δήμοι και πώς αυτό θα συντονιστεί στο σύνολό του. Δεν είναι μια καθόλου εύκολη εξίσωση καθ' ότι όπως γνωρίζετε για τα μεγάλα και βαριά έργα υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες, υπάρχουν ελεγκτικά συνέδρια, ενστάσεις και προσφυγές, Συμβούλια της Επικρατείας κοκ. Σε κάθε περίπτωση, η δουλειά της Πολιτικής Προστασίας και του οργανωμένου κράτους είναι να προστατεύουν τους πολίτες. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι συντονισμένη και κατά το δυνατόν ταχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό και τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα και Νίκο Ταχιάο, τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, καθώς και τον υπουργό Επικρατείας, 'Ακη Σκέρτσο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Αθανάσιο Κοντογεώργη, για τη συμμετοχή τους στη σύσκεψη.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ακόμη ότι είναι χρήσιμες οι υπηρεσίες και η μεταξύ τους συνεργασία σε υψηλό επίπεδο ως προς το επείγον.

«Ποιο είναι το επείγον και το πιο γρήγορο ως προς την αντιμετώπιση; Είναι ο καθαρισμός της κοίτης του Κηφισού, των ρεμάτων σε όλη την Αττική, των φρεατίων από πλευράς δήμων. Και βέβαια, με τις καταστροφές των τελευταίων χρόνων από τις μεγάλες πυρκαγιές και τις μεγάλες πλημμύρες που έχουμε δει εκτός της Αττικής. Αλλά αν θυμάστε και το 2021 έπρεπε να κλείσει κάποια στιγμή ο δρόμος στο επίπεδο του κάτω τμήματος του Κηφισού λόγω πλημμυρικών φαινόμενων. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογίζονται, να συντονίζονται και πρέπει κάποιος να υπάρχει που να πιέζει, προκειμένου να τρέχουν μπροστά. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τους συναδέλφους» σημείωσε ο κ. Κικίλιας και ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 29/11 θα πραγματοποιηθεί μία ανάλογη σύσκεψη με την συμμετοχή των παραχωρησιούχων.

«Την άλλη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί μια ανάλογη σύσκεψη με όλους τους παραχωρησιούχους σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς λειτουργούμε πλέον και για τον χιονιά και για τους μήνες τους οποίους έρχονται. Αλατιέρες, εκχιονισμοί, πού και ποιος έχει αρμοδιότητα, που εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία, η Τροχαία και ούτω καθεξής» ανέφερε χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας, ο κ. Κικίλιας ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνει η Πολιτική Προστασία όποτε υπάρχουν έκτακτα φαινόμενα, αλλά και μέσα από το εργαλείο του 112. «Είναι σημαντικές αυτές οι οδηγίες και στις κρίσιμες καταστάσεις, γιατί βλέπετε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και γεννά, δυστυχώς, όλο και πιο έντονα φαινόμενα. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση, να ακούμε τους ειδικούς, την Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία, σώζουν ζωές. Για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.