Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σύντομη αλλά σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 24/11 έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 26/11.

Αιτία για αυτή την επιδείνωση του καιρού θα είναι ο έντονος κυματισμός του αεροχειμάρρου πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη και βάθυνση ενός βαρομετρικού χαμηλού στη Νότια Αδριατική τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/11.

Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 25/11, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί γρήγορα νότιοανατολικά προς το Βορειοανατολικό Αιγαίο και εν συνεχεία την Κυριακή 26/11 βορειοανατολικά προς τη Μαύρη Θάλασσα όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε την πορεία των αερίων μαζών πάνω από την Ευρώπη έως τη Δευτέρα 27/11

Πιο αναλυτικά, αύριο αναμένονται:

- Βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στέρεα, τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι έντονες (Κατηγορίας 4) και είναι πιθανό να συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι παροδικά και πρόσκαιρα.

- Χαλαζοπτώσεις έως μεγάλου μεγέθους σε τμήματα του Αιγαίου.

- Σημαντική ενίσχυση των άνεμων από νοτιοδυτικές αρχικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 8-9 Μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες και από τα βορειοδυτικά αναμένεται στροφή των άνεμων σε βορειοδυτικούς με παρόμοιες εντάσεις.

- Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας μετά τις απογευματινές ώρες, αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα, της τάξης των 10-13 βαθμών. Η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

- Αρχικά τις απογευματινές ώρες αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Γρήγορα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου, στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Μακεδονίας και σε ημιορεινά και ορεινά τμήματα της υπόλοιπης Μακεδονίας και της Θράκης (εκτός του Βόρειου Έβρου, όπου χιονοπτώσεις αναμένονται και σε πεδινά τμήματα). Πρόσκαιρα και τοπικά, χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας καθώς και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από τις βραδινές ώρες αύριο από τα βορειοδυτικά και θα περιοριστούν στο Αιγαίο, τη Θράκη και τοπικά στα ορεινά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ενώ πρόσκαιρες βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα εκδηλωθούν στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο αναμένεται να εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές έως τις απογευματινές ώρες. Επιπλέον, θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι αρχικά έως 7-8 Μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 6-7 Μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

