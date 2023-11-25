ΣΑΒΒΑΤΟ

Α) Άνεμοι ΝΔ και σταδιακά ΒΔ με ένταση 8 με 10 μποφόρ

Β) Βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα , την A. Μακεδονία, κυρίως στη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα είναι ισχυρές.

Γ) Χιονοπτώσεις, γενικά μικρής διάρκειας, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Μακεδονία και τη Θράκη δεν αποκλείεται να χιονίσει πρόσκαιρα και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου.

Δ) Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ

Τα φαινόμενα στη Θράκη και το Α. Αιγαίο θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι Δ-ΒΔ 7 με 9 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά και κυρίως από τις απογευματινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Πηγή: skai.gr

