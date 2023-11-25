Κακοκαιρία Μπετίνα: Χιόνια στη Δυτική Μακεδονία

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται από το απόγευμα του Σαββάτου στη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο στα ορεινά αλλά και μέσα στην πόλη της Κοζάνης και στη Φλώρινα.

Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση και τα εκχιονίστηκα μηχανήματα επιχειρούν προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδη, «χιονίζει έντονα αυτή την ώρα μέσα στην πόλη της Κοζάνης και στη Φλώρινα. Σε όλο τον οδικό άξονα της περιοχής έχουμε έντονη χιονόπτωση. Μηχανήματα της Περιφέρειας ήδη πραγματοποιούν τον αποχιονισμό του εθνικού και επαρχιακού δικτύου».

Η τροχαία πραγματοποιεί ελέγχους και σταματάει τους οδηγούς που δεν έχουν χιονολάστιχα στα οχήματα τους, ενώ όπως τονίζει ο περιφερειάρχης, «το πρόβλημα εντείνεται με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και δημιουργούν ανεμοσούργια στο οδικό δίκτυο».

Ο αποχιονισμός θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και όσο διαρκέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Από την αρχή του φαινομένου, όπως υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αλατιέρες έριξαν τόνους αλατιού για να μην παγώσουν οι δρόμοι.

Θεσσαλονίκη

Έπεσαν οι πρώτες νιφάδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με το θερμόμετρο αυτή την ώρα να δείχνει ένα βαθμό υπό του μηδέν στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης ήδη το έχει στρώσει σε αρκετές ορεινές περιοχές, δίχως όμως προβλήματα, καθώς επιχειρούν αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτό το ορεινό οδικό δίκτυο.

Εκτός από τον Χορτιάτη, νωρίτερα ξεκίνησε η χιονόπτωση και στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο και το Μελισσοχώρι, αυτή την ώρα όμως έχει σταματήσει και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.