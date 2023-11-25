Μπετίνα: Θυελλώδεις άνεμοι, καταιγίδες, χιόνια και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων και των ισχυρών καταιγίδων είναι από το πρωί μεγάλο τμήμα της χώρας εξαιτίας της επέλασης του κύματος κακοκαιρίας που ήλθε από την Αδριατική.

Μήνυμα 112 έλαβαν ήδη οι κάτοικοι σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, βόρειο Αιγαίο, Πάτρα, Κόρινθο και Κυκλάδες.

Αύριο αναμένεται και μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η βροχή έπεφτε σήμερα καταρρακτωδώς.

Οι αστραπές δεν σταμάτησαν λεπτό, ενώ ακόμη και οι άνεμοι ήταν ισχυροί.



Αγρότες στα Φαλάσαρνα της Κρήτης ξεκίνησαν να μετρούν ζημιές σε σπίτια και καλλιέργιες με το πρώτο φως της μέρας.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα του.

Στην Αθήνα, κολώνα φωτισμού στου Ζωγράφου κόπηκε στη μέση.

Καλώδια κρέμονταν, ενώ εκείνη εξακολουθούσε να ανάβει.

Η ίδια επικίνδυνη εικόνα από το συγκεκριμένο σημείο υφίστατο το πρωί, με τους κατοίκους να ισχυρίζονται ότι επρόκειτο για ανεμοστρόβιλο.

Από το μεσημέρι αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα από το 112 σε ολόκληρη την Ελλάδα που προειδοποιούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους.

Από τις Κυκλάδες μέχρι το Βόρειο Αιγαίο και από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κόρινθο και την Πάτρα.

Με την κακοκαιρία Μπετίνα να φτάνει και να φέρνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καταναλωτές βγήκαν για να αγοράσουν ξύλα.

Όπως ανέφερε ο Έμπορος Καυσόξυλων, Γκαρμπής Αραπιάν, πλέον ο κόσμος έχει σαν κύρια θέρμανση το ξύλο.

Στην Θεσσαλονίκη οι καυστήρες ξεκίνησαν να γεμίζουν πετρέλαιο.

«Ειδικά σήμερα ο κόσμος άρχισε να παίρνει πετρέλαιο λόγω της κακοκαιρίας. Οι πελάτες τώρα θέλουν το είχαν χθες. Η τιμή στην Θεσσαλονίκη είναι 1.30 και φυσικά ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος» σχολίασε διανομέας Πετρελαίου.

Λόγω της καλοκαιρίας η κατανάλωση πετρελαίου σύμφωνα με τους ειδικούς είναι κατα 72% λιγότερη σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες.

Η πορεία του καιρού τις επόμενες ώρες

Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού που αναμένται απόψε θα διαρκέσει μέχρι και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά εκτός από τις χιονοπτώσεις και τις χαμηλές θεμροκρασίες, τους θυελλώδεις ανέμους.

Ηδη η κακοκαιρία με την επωνυμία "Μπετίνα" εδειξε τα δόντια της με ανέμους που ξεπέρασαν τα 130 χιλιομετρα την ώρα σε διάφορες περιοχες.

Οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν απόψε και αύριο, ιδιαιτέρως αισθητοί και στην Αττική.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Σάββατο 25/11, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Μετά τις απογευματινές ώρες, με την στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς αναμενόταν η μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών (ψυχρή εισβολή) και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα.

Λόγω της ψυχρής εισβολής, από τις απογευματινές ώρες έως τις πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου 25/11 αναμένονται χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, ενώ αργότερα χιονοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Μακεδονίας, σε ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου και σε ημιορεινά και ορεινά τμήματα της υπόλοιπης Μακεδονίας και της Θράκης (εκτός του Βορείου Έβρου όπου χιονοπτώσεις αναμένονται και σε πεδινά τμήματα).

Πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Πελοποννήσου, σε ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας, καθώς και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 26/11 τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τα βορειοδυτικά και να περιοριστούν στο Αιγαίο, στη Θράκη, στην Πελοπόννησο και τοπικά στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και στον Κορινθιακό Κόλπο θυελλώδεις 8 μποφόρ.

