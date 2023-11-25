Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 24-11-2023/1200 αναβαθμίζεται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, λόγω της σημαντικής και γρήγορης βάθυνσης του βαρομετρικού χαμηλού Bettina που σχηματίστηκε στην Αδριατική και κινείται προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν στα 9 και πιθανώς τοπικά στα 10 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία αναμένεται το Σαββατοκύριακο (25-11-23 και 26-11-23), με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από το Σάββατο το βράδυ και κυρίως την Κυριακή, οπότε θα υποχωρήσει κατά 8 με 10 βαθμούς στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και κατά 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές.

Πιο αναλυτικά:

Α. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται:

α. στα δυτικά από τις πρώτες απογευματινές ώρες του Σαββάτου, αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 και γρήγορα βορειοδυτικοί 8 με 9 και πιθανώς τοπικά στο Ιόνιο έως 10 μποφόρ.

β. στα ανατολικά από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου νοτιοδυτικοί 7 με 9, με ριπές που πιθανώς θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Σταδιακά από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 9 μποφόρ.

γ. εξασθένηση των ανέμων προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Κυριακής.

Β. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο:

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. πρόσκαιρα θα επηρεαστούν η υπόλοιπη Μακεδονία, η υπόλοιπη Πελοπόννησος, τα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα της Κρήτης, η δυτική Θεσσαλία και η κεντρική Στερεά.

γ. τα ισχυρά φαινόμενα τη νύχτα του Σαββάτου θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα εξασθενήσουν.

Γ. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και πρόσκαιρα της Ηπείρου με ενδεικτικό υψόμετρο τα 500-700 μέτρα και πιθανώς τοπικά σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

