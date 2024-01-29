Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει την χώρα μας και έχει λάβει την ονομασία «AVGI» από την ομάδα της EUMETNET για τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 27/01 επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι υψηλές πιέσεις στα βορειοδυτικά Βαλκάνια που συνοδεύεται με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο προκαλούν θυελλώδεις άνεμους με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο διήμερο και τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα νοτιότερα τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στα ορεινά και τα ημιορεινά ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Χάρτης meteo: Αναμενόμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 31/01

Χάρτης meteo: Αναμενόμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 31/01

Αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Θεσσαλία - Σποράδες: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Μαγνησία) και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

β) Ανατολική Στερεά: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Βοιωτία - Φθιώτιδα) και από τις βραδινές ώρες και σε

περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) (κυρίως Βοιωτία) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

γ) Εύβοια: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

δ) Αττική: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως στις ανατολικές, βόρειες και δυτικές περιοχές. Από τη νύχτα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ε) Βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος: Σήμερα Δευτέρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τη νύχτα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) πρόσκαιρα θα ενταθούν και από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

στ) Κρήτη: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα εξασθενήσουν από το βράδυ της Τετάρτης (31-01-24).

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία - Οι συστάσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στην Ανατολική και Δυτική Αττική, εκεί όπου αναμένονται χιονοπτώσεις συνολικά με:

45 εκχιονιστικά

3 φορτηγά

2 φορτωτές

4 JCB

1 Βοbcat

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

